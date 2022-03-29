60 ألف زائر لمعرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»

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أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار مؤخراً على النسخة الـ49 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي أقيمت فعالياته تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقد نجح الحدث الأكبر والأهم في قطاع المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط من استقطاب أكثر من 60 ألف زائر.

وعكست الأرقام الصادرة عن الدورة الربيعية لعام 2022 النطاق الإقليمي للمعرض بمشاركة ما يزيد على أكثر من 300 شركة عالمية ومحلية من 20 دولة ونخبة من رواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات في العالم، مستقطباً الآلاف من التجار وكبار صناع الذهب والمجوهرات والزوار من مختلف الجنسيات مؤكداً دوره الكبير في تعزيز سوق الذهب والمجوهرات، ولا سيما في ظل زخم نشاط الأفواج السياحية في الدولة خلال الفترة الحالية، وحرص مركز إكسبو الشارقة على إضافة مسارات تجارية قيّمة وأجواء مميزة أثرت تجربة جمهور المعرض.

وتضمن الحدث عرضاً مبهراً لأحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية والماسية بأسعار تنافسية، لتشهد النسخة الربيعية من هذا الحدث حركة مبيعات قوية تمكن خلالها الزوار من شراء قطع باهرة زيّنت مجموعاتهم الفاخرة من الذهب والمجوهرات إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة بالسحوبات على جوائز قيمة.

كما لعب الترويج الفعّال لمشاركة ألمع النجوم والشخصيات المشهورة في فعاليات المعرض، دوراً كبيراً في جذب الجمهور الذين توافدوا للقاء النجمة اللبنانية نجوى كرم التي حلت ضيفة شرف في المعرض إلى جانب سفير الألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ونخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي.

وأعرب سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، سواء على صعيد استقطاب أعداد كبيرة من الزوار، أو على صعيد توفير منصة إقليمية رائدة للعارضين لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات الأمر الذي شجع الجهات العارضة على تأكيد رغبتها بالمشاركة في الدورات القادمة للمعرض.

مشيرا إلى أن التحضيرات للدورة الخمسين بدأ في اليوم التالي لختام الدورة الـ49 للمحافظة على المكانة الرائدة التي يحتلها هذا الحدث في صناعة الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد المدفع، أن المعرض يعتبر من أهم المعارض التي ينظمها مركز «إكسبو الشارقة»، ويحرص على تطوير فعالياته بشكل دائم، بهدف دعم جهود الشارقة الرامية إلى تعزيز سمعتها كمركز اقتصادي، مشيراً إلى أن المركز سيعمل في دورة المعرض المقبلة على إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تحقيق النمو في أعداد العارضين والزوار وإسعادهم، بهدف إيصال المعرض إلى الرقم «1» على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

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