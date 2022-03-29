معرض لـ«ريادة الأعمال والتحول الرقمي» بدبي نوفمبر المقبل

المصدر: دبي – البيان

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وقعت شركة «سبيريتيود لتكنولوجيا المعلومات» و«شركة بيرفكت لتنظيم الفعاليات» بدبي، اتفاقية لتكوين شراكة استراتيجية تتعلق بريادة تكنولوجيا الأعمال والتحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والعمل على التوسع والانتشار في نطاق أوسع من اجل الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.

وستكون باكورة ثمار الاتفاقية تنظيم «معرض تكنولوجيا المعلومات في دبي» في نوفمبر المقبل بأتلانتس دبي بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا في الشرق الأوسط

وقع الاتفاقية فهد اليامي ومحمود أبو العينين من شركة سبيريتيود لتكنولوجيا المعلومات، وسماح أبو عوف مديرة بيرفكت لاند لتنظيم الفعاليات.

وقالت سماح أبو عوف إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على فكرة التحول الرقمي في عالم تكنولوجيا الأعمال، وهو الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة، لا سيما مع التغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، لا سيما بعد جائحة كورونا.

وأوضحت أن استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات تتقدم بنجاح من خلال تزايد وتيرة التوظيف الرقمي في كافة المؤسسات الحكومية، وهذا الأمر ليس بجديد على الإمارات وتطلعاتها من أجل مواكبة المستقبل.

وعن أبرز ما سيتم تناوله خلال المؤتمر المقبل، قالت سماح أبو عوف: نسعى لطرح أفكار تقود إلى تحقيق الأهداف والغايات من خلال توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، ومنصة موحدة تقدم خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة، ومصممة وفقاً لاحتياجات العملاء، كما سنسعى إلى وجود برامج تدريبية من أجل رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية ومن ثم رفع كفاءة العمل الحكومي.

وأكد محمود أبو العينين أن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط للعملاء والجمهور، لكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً منها، حيث إنه يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويحسن الكفاءة التشغيلية ويبسط الإجراءات. كما يخلق البيئة لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية.

وأضاف أبو العينين: نهدف من خلال المعرض إيصال رسالة مفادها أن هناك بالفعل العديد من العوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات والشركات، وسيتم طرح حلول من أجل مواجهة نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي والتغيير داخل المؤسسة، ولفت إلى أن نقص الميزانيات المرصودة لهذه البرامج تحد من نموها، وكذلك التخوف من مخاطر أمن المعلومات كنتيجة لاستخدام الوسائل التكنولوجيا أيضاً يعتبر أحد أكبر العوائق، خصوصاً إذا كانت الأصول ذات قيمة عالية.

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