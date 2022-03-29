الإمارات دبي الوطني «ريت» تقرع جرس افتتاح بورصة ناسداك دبي احتفالاً بالذكرى الخامسة لإدراجها

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت شركة الإمارات دبي الوطني «ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، بالذكرى السنوية الخامسة على إدراجها في بورصة ناسداك دبي، مما يمثل علامة بارزة أخرى في تاريخها حيث يأتي ذلك مع المؤشرات الإيجابية وبوادر الانتعاش الذي يشهده سوق العقارات المحلي. وقد شارك مسؤولون بارزون في ناسداك دبي وشركة الإمارات دبي الوطني ريت في احتفالية خاصة لقرع جرس الافتتاح في بورصة ناسداك دبي بهذه المناسبة.

ومنذ إدراجها في 23 مارس 2017 كواحدة من أوائل صناديق الاستثمار العقاري في المنطقة، حققت شركة الإمارات دبي الوطني ريت العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز قدرتها على تخطي ظروف السوق الصعبة بنجاح في السنوات الخمس الماضية. فقد أضافت الشركة إلى محفظة أعمالها أربعة أصول جديدة، بما في ذلك واحد من أصول التطوير، مما رفع المجموع إلى 11 أصلًا شمل القطاعات المكتبية والسكنية والبديلة، وفي الوقت ذاته نجحت «ريت» في الحفاظ على توزيعات الأرباح للمساهمين، وعلى الأخص خلال الفترات الأخيرة من حالة عدم اليقين في السوق المحلية والجائحة العالمية.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

رغم ظروف السوق الصعبة التي جاءت بعد الإدراج، فقد نجحنا بتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية من خلال توسيع محفظتنا بأصول جديدة قيّمة، واعتماد نهج استباقي لإدارة الأصول، والحفاظ على معدلات إشغال مستقرة، وإعادة تمويل تسهيلات ديوننا، وزيادة تركيزنا على إدارة التكاليف. نحن ممتنون لأننا تجاوزنا الظروف الصعبة التي تسببت بها الجائحة العالمية، بالإضافة إلى حفاظنا على توزيعات أرباح متسقة لمستثمرينا طوال هذه الفترة الصعبة«.

وأضاف: بعد ظروف السوق الصعبة بسبب»كوفيد-19«، بدأنا نشهد علامات الانتعاش ونحن في وضع جيد للاستفادة من بيئة العقارات المحسنة. لقد كان إدراجنا في بورصة ناسداك دبي إيجابياً للغاية حيث أسهم ذلك في تعزيز رؤيتنا بالنسبة لمجتمع المستثمرين الدوليين والإقليميين، كما دعمت هذه الخطوة إطار حوكمة الشركات القوي لدينا».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة لناسداك دبي وسوق دبي المالي: نُهنئ الإمارات دبي الوطني ريت بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإدراجها. وإدراج الشركة في بورصة ناسداك دبي يتماشى مع استراتيجيتنا لتمكين المستثمرين العالميين والإقليميين من المشاركة بصورة أكبر في نمو قطاع العقارات والوصول إلى الفرص التي يوفرها هذا القطاع الاقتصادي الرئيسي في دبي. ونتطلع في ناسداك دبي إلى ترسيخ دورنا الرائد في هذا المجال عبر جذب المزيد من صناديق الاستثمار العقاري وشركات العقارات بوجه عام للإدراج والتداول وتعزيز أنشطة المُصدرين والمستثمرين في السوق.

وبصفتها شركة إدارة أصول نشطة، أجرت «ريت» مؤخراً عمليات تحديث واسعة النطاق لمحفظتها العقارية، بما في ذلك ترقيات مبنى برج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، بهدف استقطاب مستأجرين جدداً والاحتفاظ بهم في سوق ديناميكي. وتشمل الإنجازات الهامة الأخرى خطة إعادة شراء الأسهم وإعادة تمويل ديونها بشروط مواتية مع عدد من البنوك المحلية والدولية.

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