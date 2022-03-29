المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»: مرونة الأنظمة بالدولة أنعشت مناخ الاستثمار

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن حجم الاستثمار في عام 2020-2021 وصل إلى 880 مليون درهم في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وقطاع ريادة الأعمال، مشيراً إلى تركيز حكومة الشارقة على الاستثمار في هذا الإطار، حيث تم فتح مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» وهو منصة موحدة لإصدار رخص بعض المناطق الحرة ودائرة التنمية الاقتصادية.

وأشار المشرخ إلى أن مرونة الأنظمة والقوانين والتعديلات في قانون الإقامة قد عزز وأنعش مناخ الاستثمار في دولة الإمارات، ما عكس صوابية القرارات الحكومية والتوجه الذي تنتهجه الدولة.

ولفت إلى حالة التعافي التي يشهدها القطاع الاقتصادي في الشارقة عقب جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن سوق الاستثمار يشهد انتعاشاً واضحاً «ونأمل أن يعود إلى فترة ما قبل الجائحة وأفضل».

ولفت إلى أن حق التملك في إمارة الشارقة متاح للجنسيات العربية كافة، كما يشمل 99 سنة جنسية أخرى، موضحاً أنه بالنسبة للشركات الخاصة وبعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد فقد أصبح يحق لكافة الجنسيات تملك الشركات.

كما أشار المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أن هناك مشاريع عقارية يحق للمستثمرين في مجال الصناعة تملك أراض بنسبة مئة بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز