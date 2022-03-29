نفط الهلال: استراتيجية الإمارات للطاقة تعكس وعياً بأهمية تعزيز مساهمة الموارد الأنظف

المصدر: وام

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أكدت شركة " نفط الهلال" أن إحراز التقدم المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية يتطلب سياسات رشيدة تلبي احتياجات كل دولة وفق خصوصياتها ومتطلباتها وبالأخص في الدول النامية حيث يرتفع الطلب على الطاقة ارتفاعاً سريعاً ويكون تأثير تحديات الطاقة عليها أكثر حدةً وصعوبةً من غيرها وقال إنه تماشياً مع ذلك تعكس استراتيجية الطاقة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2050 وعياً بالأهمية المستمرة للنفط والغاز في منظومة الطاقة مع العمل على تعزيز مساهمة موارد الطاقة الأنظف فيها كالشمسية والنووية.

و قال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة " نفط الهلال " - خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي المنعقد اليوم في إكسبو دبي 2020 و الذي يجمع قادة و واضعي سياسات من الحكومات وقطاع الطاقة لتشكيل أجندة الطاقة السنوية - إن الأحداث الحالية تُبيّن أن على سياسات الطاقة ضمان توفّر إمدادات طاقة متواصلة وميسورة التكلفة تستطيع أن تتجاوب مع النقص في الإمداد و التحديات الأخرى حيث شهدنا كيف أثّر انخفاض الرياح في أوروبا على توليد طاقة الرياح وما ينتج عما يشهده العالم من تغيرات حادة في الإمداد والأسعار في قطاع النفط والغاز ..

مؤكدا حاجة العالم إلى مراعاة هذه التحديات في سياسات الانبعاثات الكربونية وأوضح أن في ظل غياب أمن الطاقة وعدم توفر الإمدادات المطلوبة منها فلن تنجح مساعي تحول الطاقة.

و أضاف أن سياسة الطاقة الرشيدة لعام 2050 التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز كيفية تحقيق ذلك من خلال دمج الغاز الطبيعي مع موارد الطاقة الأنظف كالطاقة الشمسية والنووية للتمكن من الحفاظ على مرونة منظومة الطاقة و الحد في الوقت نفسه من الانبعاثات الكربونية ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP28 في 2023 سيرسخ هذا التوجه الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات والدور القيادي الذي تؤديه في سياسات الطاقة والتعاون الدولي..

تحدث ضمن هذه الجلسة التي حملت عنوان "مواجهة تحدي 2022.. هل سيعيق نقص الإمداد مساعي تحول الطاقة؟" فهد العجلان رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإي إن آي وتيم هولت عضو المجلس التنفيذي لسيمنز إينيرجي آيه جي.

ويُعقد منتدى الطاقة العالمي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات خلال الأسبوع الأخير من إكسبو 2020 دبي ويركز على فهم مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية والقوى المحركة وأزمات المناخ على أسواق الطاقة وكيف يمكن للحكومات وقطاع الطاقة مواجهة هذه المشكلات وحلّها على المدى البعيد.

وقد أصدر المجلس الأطلسي ونفط الهلال التي تعد راعيا بلاتينيا للحدث و رئيسا مشاركا فيه .. خلال المنتدى تقريراً مفصلاً بعنوان "توجيه دور النفط والغاز في تحول الكربون" يبرز الفرص التي يتيحها التحول الكربوني ويناقش الدور الأساسي الذي يجب أن تؤديه شركات النفط والغاز في هذا التحول.

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