أسواق المال المحلية تترقب 23 طرحاً أولياً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تترقب أسواق المال المحلية ما يربو على 23 طرحاً أولياً خلال العامين الجاري والمقبل، في خطوة ستسهم في زيادة عمق الأسواق، وزيادة قيمتها السوقية إلى 6 تريليونات درهم، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وبدأ قطار الطروحات الأولية في الأسواق المحلية مع إدراج «موانئ أبوظبي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير، فيما سيكون الإدراج الثاني المرتقب في 13 أبريل بعد نهاية اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي.

ولا يزال هناك العديد من الطروحات المرتقبة وتشمل «سالك» و«تيكوم» و«إمباور» ضمن 10 إدراجات لشركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه ومضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

تقلبات عالمية

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في الأسواق رغم الأحداث الجارية في أوكرانيا حالياً، حيث إن أسواق الخليج عموماً والإمارات خصوصاً قد أثبتت مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية.

فضلاً عن أن المكاسب الأخيرة لأسهم الإمارات تدعم الطروحات وإبرام الصفقات خاصة على خلفية الارتفاع في أسعار النفط. وكشف محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن استهداف طرح وإدراج 13 شركة جديدة في سوق أبوظبي للأرواق المالية قبل نهاية العام الحالي ستشمل 4 شركات من خارج الإمارات، إلى جانب طرح شركات حكومية وعائلية وخاصة.

وأشار الشرفاء في تصريحات أمس لقناة سكاي نيوز، إلى أن هذا التوجه يتسق مع مستهدفات الوصول بالقيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3 تريليونات درهم.

نطاق سعري

وبدأت فترة الاكتتاب في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في 3.52 مليارات سهم، تعادل 6.5% من إجمالي أسهم الشركة. وتم تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 2.25 و2.48 للسهم الواحد، ما يعني جمع الشركة ما يصل إلى 8.06 مليارات درهم بالحد الأقصى، والقيمة السوقية بين 112.5 - 124 مليار درهم.

وينتهي الاكتتاب للشريحتين الأولى (للمكتتبين الأفراد 8%) والثالثة (لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين 2%) في 2 أبريل، فيما ينتهي اكتتاب المستثمرين المؤهلين للشريحة الثانية بنسبة 90% من الطرح يوم 5 أبريل.

وأشارت وكالات عالمية إلى تغطية اكتتاب «ديوا» بعد طرحه بساعات، وسط توقعات بزيادة الحصة بنحو 10% - 12% في ظل ارتفاع الطلب على الطرح الذي يعد الأكبر في سوق دبي منذ 15 عاماً، وذلك استناداً إلى الثقة المرتفعة في «ديوا» التي تمتلك قاعدة مالية ضخمة.

مستثمرون أساسيون

ضخ كل من «جهاز الإمارات للاستثمار»، و«القابضة - ADQ» و«صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي» ومجموعة «ملتيبلاي»، وشركة «ألفا ظبي القابضة»، ومؤسسة «استثمار القابضة» كمستثمرين أساسيين في اكتتاب «ديوا»، استثمار بإجمالي بقيمة 4.7 مليارات درهم (1.3 مليار دولار).

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