الأسهم تربح 12.8 ملياراً وسوق دبي لأعلى مستوياته بـ 4 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم الملحية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها 12.8 مليار درهم. وصعد سوق دبي المالي لأعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات، فيما واصل سوق أبوظبي الاقتراب من قمة جديدة عند 10 آلاف نقطة.

وصعد سوق دبي بنسبة 2.11%، ليغلق عند مستوى 3484.38 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ يناير 2018، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.62% ليصل إلى 9829.35 نقطة على وقع مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 2.25 مليار درهم، منها 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و548.1 مليون درهم في دبي، وجرى تداول 481.76 مليون سهم، موزعة بواقع 287.11 مليون سهم في أبوظبي، و194.65 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 15131 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 3.79% مع نمو «إعمار العقارية» 4.83% و«إعمار للتطوير» 1.88% فيما انخفض «ديار» 0.9% و«الاتحاد العقارية» 3.7%، وصعد قطاع البنوك 1.5% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.65% و«الإمارات دبي الوطني» 2.08% فيما استقر «جي إف إتش».

وصعد قطاع الاستثمار 3.87% مدعوماً بمكاسب «دبي للاستثمار» 3.81%، مرتفعاً لأعلى مستوياته منذ يناير 2018، فيما زاد «سوق دبي المالي» 4.68% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 0.16%. وتراجع قطاع النقل 0.38% مع هبوط «العربية للطيران» 1.26% فيما صعد «أرامكس» 0.54% و«الخليج للملاحة» 4.16%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 224.5 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 94.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 66.4 مليوناً، وحقق «إعمار العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 4.83%، بالغاً أعلى مستوياته منذ أبريل 2018.

فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.55%، واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 90.56 مليون درهم، فيما مال المواطنون والعرب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار مع نمو «الدار» 2.66%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 3.3% و«إشراق» 5.14%، وصعد القطاع المالي مع نمو «أبوظبي الأول» 2.28% بينما تراجع «العالمية القابضة» 0.49% و«ملتيبلاي» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 2.54% واستقر «أبوظبي التجاري».

وفي قطاع الطاقة ارتفع «فيرتغلوب» 1.57%، و«أدنوك للتوزيع» 1.93% و«أدنوك للحفر» 1.07% و«طاقة» 0.81% و«دانة غاز» 2.48%، وبالنسبة لقطاع الاتصالات، استقر «اتصالات» دون تغيير، فيما انخفض «الياه سات» 0.71%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 374 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 340.8 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 317.7 مليوناً، وكان «التجاري الدولي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.56%.

فيما كان «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» الاكثر انخفاضا بنسبة 9.86%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 57.54 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 158.18 مليون درهم، منها 91.6 مليوناً في دبي، و66.5 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 158.18 مليون درهم، موزعة بواقع 91.6 مليوناً في دبي، و66.5 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

أعلنت شركة «أجيليتي» أن إحدى شركاتها التابعة وهي «ترايستار للنقليات» وقعت اتفاقية للاستحواذ على حصة «اتش ان ايه جروب» والبالغة 51% في شركة «اتش جي ستورج».

أعلنت شركة «آن ديجيتال سيرفسس القابضة» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى 3 أبريل نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني.

أعلن «بنك أبوظبي الأول» استقالة خليفة سلطان أحمد السويدي من منصبه كعضو في المجلس اعتباراً من مطلع مارس الجاري، وتعيين مصبح هلال الكعبي خلفاً له.

كشفت شركة «جي إف إتش المالية» شراء ما يعادل مليون سهم من أسهمها في بورصة البحرين وسوق دبي المالي لترتفع أسهم الخزينة إلى 242.9 مليون سهم، ما يعادل 6.44% من الأسهم الصادرة.

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