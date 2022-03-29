1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم مع تسجيل 438 مبايعة بـ 1.21 مليار درهم منها 66 مبايعة للأراضي بقيمة 265.96 مليون درهم و 372 مبايعة للشقق والفلل بـ 944.44 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في الصفوح الثانية، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بـ 73 مليون درهم.

وتصدرت مبايعة بـ 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بـ 31 مليون درهم في البرشاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في أم سقيم الثانية. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم .

وسجلت الرهون 154.64 مليون درهم منها 5 رهون أراض بقيمة 8.68 ملايين درهم و65 رهناً لفلل وشقق بقيمة 145.96 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 19 مليون درهم . وتم تسجيل 22 هبة بقيمة 22.17 مليون درهم أهمها بـ 6 ملايين درهم في مرسى دبي وأخرى في البرشاء الثانية بقيمة 5 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز