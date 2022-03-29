جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع البحرين

المصدر: دبي - البيان

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استقبل أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بمكتبه سعود النصف القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي، والذي قام بزيارة للدائرة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، رافقه خلالها طارق خالد إبراهيم مستشار القنصلية.

وبحث اللقاء التعاون المشترك وفرص تنمية المبادلات التجارية وتبادل الخبرات في المجال الجمركي بين دبي ومملكة البحرين الشقيقة في إطار مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب أحمد مصبح عن تمنياته لقنصل عام مملكة البحرين الشقيقة بطيب الإقامة في بلده الثاني الإمارات، والتوفيق في مهمته، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والبحريني. وأكد حرص جمارك دبي على تعزيز العلاقات المشتركة بمجالات الاستثمار والتجارة والخبرات الجمركية مع المملكة بما يتناسب والعلاقات التاريخية المتميزة التي تمثل نموذجاً في العلاقات الأخوية. وتمثل البحرين شريكاً تجارياً مهماً لدبي، وشهدت تجارة دبي معها نمواً مستمراً طوال السنوات الماضية، ونعمل على تعزيز هذا النمو عبر تقديم خدمات وتسهيلات متطورة.

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