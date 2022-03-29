72 % انخفاض عدد الهجمات السيبرانية على القطاع المصرفي الإماراتي في 2021

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد تقرير حديث لـ«كاسبرسكي» انخفاض عدد الهجمات السيبرانية على القطاع المصرفي في الإمارات بنسبة 72% العام الماضي بالمقارنة بـ2020.

فيما عزا خبراء في الشركة هذا الانخفاض إلى التطور الملموس بجهوزية القطاع المصرفي في الدولة للتعامل الناجح مع تلك الهجمات بالإضافة إلى الجهود والقوانين التي تضعها الجهات المختصة وفي مقدمتها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز دفاعات البنوك في مواجهة الهجمات السيبرانية.

وقال عماد الحفار رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط في كاسبرسكي في ندوة افتراضية لشركة كاسبرسكي أمس إن تراجع عدد الهجمات في الوقت الذي يزداد فيه مشهد التهديدات الإلكترونية تعقيداً يعكس نجاح تبني حكومة الإمارات والقطاع المصرفي أحدث تقنيات الأمن السيبراني وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات المرتبطة لزيادة دفاعات الأمن الإلكتروني في القطاع وحماية عملاء البنوك.

وعن مدى ضرورة تحديث البنوك دفاعاتها واستراتيجياتها السيبرانية في ظل وصول النزاع بين روسيا وأوكرانيا إلى العالم السيبراني، أشار الحفار إلى أن عالم اليوم أصبح أكثر اتصالاً بالعالم السيبراني من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن التوترات السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل مباشر في العالم السيبراني.

وبالتالي تحدث هذه التطورات تغيراً في الطرائق التي تتبعها العصابات الإلكترونية والجهات المهاجمة مع توجه أكبر إلى الهجوم على جهات أو أفراد محددين، وبطبيعة الحال يجب اتخاذ الحذر والإجراءات المناسبة في ظل القلاقل السياسية لتجنب أي هجوم من نوع جديد والتعامل معه بالشكل المناسب. ويتوقع خبراء أن يتضاعف حجم المدفوعات عبر الهاتف المحمول في العالم ليصل إلى 4.6 تريليونات دولار بحلول 2025.

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