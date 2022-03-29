«العربية» أفضل طيران اقتصادي 4 نجوم

المصدر: الشارقة - وام

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حصدت «العربية للطيران» أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنيف «أفضل شركة طيران اقتصادي من فئة 4 نجوم» لعام 2022، الذي تقدمه جمعية تجربة المسافرين «إيبيكس» خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في معرض APEX/‏IFSA في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويعد البرنامج الأول من نوعه في العالم لتقييم كامل عمليات شركات الطيران بناءً على آراء المسافرين الموثقة ضمن أربع فئات هي شركات الطيران العالمية وشركات الطيران الكبرى وشركات الطيران الإقليمية وشركات الطيران الاقتصادي. وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران:

«يسرنا الفوز بتصنيف «أفضل شركة طيران اقتصادي من فئة أربع نجوم» الذي يأتي تأكيداً على الثقة الغالية التي نحظى بها من قبل عملائنا وعلى كفاءة نموذج العمل الذي نتبعه، والذي يحرص دائماً على تقديم خدمات القيمة المضافة، إلى جانب توفير فرص استكشاف المزيد من الوجهات المميزة». وحصدت «العربية للطيران» الجائزة مؤكدة ريادتها بين شركات الطيران العالمية على مستوى دقة الأداء والمواعيد .

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