غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الصناعة الهندية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لقاء أعمال مع اتحاد الصناعة الهندية في مقر الغرفة، وذلك للتباحث في سبل تعزيز التعاون الفعال بين أبوظبي والهند، في مجالات الصناعة والاستثمار، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

شهد الاجتماع المهندس سعيد الرميثي نائب أمين الصندوق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعدد من ممثلي الشركات المحلية في أبوظبي.

ومن الجانب الهندي، شارك في الاجتماع سانجيف باجاج رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وشاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعة الهندية، إلى جانب عدد من الشركات الهندية من مختلف القطاعات الصناعية.

تجارة

وأشار المهندس سعيد الرميثي، في كلمته التي ألقاها أمام الوفد، إلى أن الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، بنسبة تبلغ 9 % من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13 % من الصادرات غير النفطية الإماراتية. كما تعتبر الإمارات، ثالث أهم مصدر لواردات الهند، وتستحوذ وحدها على 40 % من إجمالي تجارتها مع العالم العربي.

كما يتم إعادة تصدير نحو 13 % من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي.

وأشار سانجيف باجاج، إلى تجاوز الاستثمارات الإماراتية في الهند أكثر من 9 مليارات دولار، ما يجعلها عاشر أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند. وأشار إلى أن اتحاد الصناعات الهندية، يعمل على تأسيس المجلس التقني الإماراتي الهندي.

ونوه بأنه من المتوقع أن تستثمر الشركات الإماراتية أكثر من 7 مليارات دولار في قطاع الأغذية الهندي، خلال السنوات الثلاث القادمة، كجزء من مشروع الممر الغذائي الإماراتي الهندي، والذي يهدف إلى تأمين الأمن الغذائي في الإمارات، إلى جانب استثمار أكثر من 2 مليار دولار في السلع الغذائية، والبنى التحتية ذات العلاقة.

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