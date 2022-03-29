إطلاق الحزمة الثانية من مبادرات برنامج «نافس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات في إطار برنامج «نافس»، البرنامج الاتحادي الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين وتمكينهم لشغل الوظائف في القطاع الخاص، وتتضمن الحزمة 4 مبادرات متخصصة بالبرامج التدريبية.

وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «عملنا مع العديد من الهيئات للتوصل إلى مبادرات نوعية تدعم الطموحات المهنية وتعزز التطوير المهني. إننا نقدر بشدة جهود شركائنا ومساهمتهم الفاعلة في تحقيق أهداف المجلس وخلق إرث من المعرفة».

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: فخورون بإطلاق سلسلة البرامج التدريبية الرائدة الخاصة بأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، على منصة «نافس».

مبادرات

وتشمل مبادرات الحزمة الثانية «برنامج كفاءات»، الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر المواطنة من خلال برامج تدريبية في قطاعات متخصصة وشهادات مهنية معتمدة دولياً، وسيقوم بتنفيذ هذا البرنامج شريكان لبرنامج «نافس»، هما أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت».

والبرنامج الثاني هو «برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض»، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التمريض عبر المنح الدراسية المدفوعة ومن خلال برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، والدبلوم/‏‏‏ الدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين 10000 مواطن في القطاع الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، وستُعنى كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بتنفيذ هذا البرنامج.

وتشمل المبادرات كذلك «برنامج خبرة»، وهو برنامج تدريبي تصل مدته إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوعة، وستشرف على تنفيذه شركات خاصة وشبه خاصة تتناسب مع معايير البرنامج.

إرشاد مهني

هناك «برنامج الإرشاد المهني»، الذي يقوم على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة، بالإضافة إلى توفير أدلة إرشادية لكتابة السيرة الذاتية وأساسيات إجراء المقابلات وأخلاقيات العمل، وستتولى تنفيذ هذا البرنامج المؤسسة الاتحادية للشباب.

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