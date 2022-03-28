ياس ووتروورلد أبوظبي وجهة عشاق المغامرات المائية في عطلة الربيع

المصدر: أبوظبي - البيان

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مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء إجازة الربيع المدرسية، تعد ياس ووتروورلد أبوظبي الوجهة الأمثل للضيوف للاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة، وقضاء أوقات حافلة بالمرح والترفيه والمغامرات المائية مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية تحتضنها مدينة الألعاب المائية الرائدة على مستوى العالم.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمستويات غير مسبوقة من الحماس والتشويق في عدد من الألعاب والمنزلقات المائية المشوقة مثل لعبة «منزلقات سليثرز»، و«الدوامة»، و«جبل دروب» التي تنطلق بهم في مغامرات مائية تحبس الأنفاس. ولمن يفضلون الراحة والهدوء، توفر أكواخ الواحة خياراً مثالياً للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس، كما يمكنهم الاستجمام في بحيرة أمواج والاستمتاع بالأمواج المتلاحقة.

ويمكن أيضاً لضيوف ياس ووتروورلد الاستمتاع بتجربة مختلفة في عطلة الربيع وتعلم رياضة ركوب الأمواج، وصقل قدراتهم ومهاراتهم في البرنامج التدريبي لركوب الأمواج «فلو كلوب» الذي ينظم كل يوم أحد، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً، والذي يتيح للمشاركين تعلم ركوب ألواح التزلج ومحاولة التوازن والسيطرة على الأمواج من خلال صقل مهاراتهم أولاً والتدرب على كيفية الاستلقاء على لوح التزلج في لعبة «راش رايدر» التي تعد نسخة مصغرة من تجربة «بابلز باريل»، أكبر بحيرة أمواج اصطناعية في العالم.

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