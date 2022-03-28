المشرق يطلق «نيو باي» لترسيخ مكانته في مجال المدفوعات الرقمية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أكمل بنك المشرق، عملية تحويل وحدة المدفوعات الحالية IDFAA لخدمات الدفع، إلى شركة فرعية جديدة مدارة ومملوكة بالكامل تحت اسم «نيو باي» NEOPAY.

وتستفيد شركة «نيو باي» من أحدث التقنيات والابتكارات في مجال معالجة البطاقات وأنظمة قبول المدفوعات لدى التجار، وأنظمة معالجة عمليات نقل الأموال، وأنظمة نقاط البيع لتوفير تجربة دفع سلسة ومريحة للتجار والعملاء.

وتستند الشركة الفرعية الجديدة إلى النجاح اللافت لأعمال قبول المدفوعات الحالية لدى بنك المشرق، والتي تقوم بمعالجة أكثر من 22 مليار دولار أمريكي من المدفوعات سنوياً عبر قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية. وستعمل «نيو باي» على توحيد أنظمة الدفع الحالية ودمجها في منصة واحدة متكاملة.

ويأتي إطلاق «نيو باي» في مرحلة مهمة في قطاع المدفوعات، حيث نشهد زيادة هائلة في المدفوعات الرقمية، إذ كشفت إحصائيات صدرت مؤخراً بأن أكثر من 70% من الناس يميلون لإجراء عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تسجيل ارتفاع سنوي هائل في استخدام البطاقات الائتمانية وتطبيقات الهاتف المحمول لإجراء المدفوعات.

تعتبر «نيو باي» واحداً من بين أفضل ثلاثة بنوك لقبول المدفوعات لدى التجار في دولة الإمارات، حيث سجلت أحجام المدفوعات عبر المشرق ارتفاعاً بنسبة تزيد على 50% في عام 2021 مقارنة مع 2020، وقامت وحدة أعمال قبول المدفوعات لدى التجار بمعالجة ما يزيد على 300 مليون معاملة خلال عام 2021، مع نمو أحجام التجارة الإلكترونية بمعدل يزيد على 170% مقارنة بعام 2020.

وقال فرناندو موريللو، نائب الرئيس التنفيذي الأول رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: يمثل إطلاق «نيو باي» التي يديرها ويشغلها بنك المشرق، خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز نمو أعمال المدفوعات في المشرق، وتمكيننا من ترسيخ دورنا الرائد في فضاء مجال المدفوعات المتطور.

نحن نتمتع بمكانة رائدة في مجال تقديم منتجات الدفع متعددة القنوات، التي توفر قيمة إضافية للعملاء، سواء من خلال نقاط البيع أو حلول التكامل المبتكرة التي تتوافق مع آليات تسجيل المدفوعات النقدية وحلول الدفع عبر أجهزة الدفع ذاتية الخدمة والتحويل والهاتف المحمول. ومع الزيادة المستمرة في شعبية المدفوعات الرقمية، يسعدنا أن نعمل على إطلاق هذه الخدمة الجديدة لترسيخ مكانتنا كأكبر بنوك قبول مدفوعات التجارة الإلكترونية وأسرعها نمواً في دولة الإمارات.

وقال فيبور مندهادا، الرئيس التنفيذي لـ «نيو باي»: نحن نسعى باستمرار لتوفير حلول تساعد العملاء والمواطنين وشركات العام القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

ويعتبر إطلاق «نيو باي» دليلاً إضافياً على التزامنا المستمر برسم مستقبل المدفوعات في المنطقة. ويجمع هذا الكيان الجديد المستقل بين قوة علامة المشرق وأحدث التقنيات لتعزيز أجندة نمو شركتنا.

وتشمل مجالات اختصاص الشركة خدمات قبول المدفوعات لدى التجار ومعالجة عمليات الإصدار ومنصات الدفع الخاصة بالمستهلكين، إلى جانب توفير خدمات قيمة مضافة مثل تحديث البيانات وخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، وغيرها من حلول البرمجيات الأخرى.

كما تتيح هذه المنصة للتجار الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الاستفادة من خدمات «البرمجيات كخدمة» (SAAS) القائمة على حزم تخطيط موارد المؤسسات، مع تزويدها بحلول دفع متكاملة تعزز قدرتها على إطلاق أعمالها وإدارتها بسلاسة.

وتوفر «نيو باي» باقة من التقنيات الحديثة التي تشمل نظام معالجة البطاقات ونظام قبول المدفوعات لدى التجار، وخدمات معالجة عمليات نقل الأموال، وتقنية بوابة الدفع، وبرمجيات ومحطات نقاط البيع. وجميع هذه الأنظمة معتمدة من قبل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) لضمان الالتزام بالمعايير العالمية لأمن البيانات. كما ستتم معالجة جميع عمليات تحويل الأموال داخلياً عبر أنظمة تكنولوجية مملوكة ومعتمدة من قبل البنك.

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