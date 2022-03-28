«كونتيننتال» تحتفل بيوم الأم

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة «كونتيننتال»، الألمانية العريقة للإطارات، بيوم الأم عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفريدة كجزء من حملتها «كونتي تهتم».

وبالتعاون مع «حضانة كيدز سبوت»، قدّم المصنِّع الألماني نصائح اختصاصية في سلامة الإطارات، بالإضافة إلى كتيب فحص سلامة الإطارات للأمهات في دبي احتفاءً بهذه المناسبة وضمان تمتّعهن بالسلامة على الطرقات.

تتبع هذه الحملة توجّه «كونتيننتال» المتمحور حول مفهوم «الرؤية صفر»، الهادف للترويج لمزيد من سلامة الطرق وتعزيز العافية بين أوساط سكان الإمارات العربية المتحدة.

كما يقوم هذا على زيادة مستويات الوعي حول دورة حياة الإطارات، وتسليط الضوء على أهمية الفحص، بالإضافة إلى التفاعل المباشر وتثقيف الجيل المقبل من السائقين ومستخدمي الطرق.

وقال كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي لدى «كونتيننتال الشرق الأوسط»: تُعدّ السلامة أولوية قصوى بالنسبة إلى «كونتيننتال»، ولدينا مسؤولية كبرى لدعم الناس الذين يعتبرون الإمارات موطناً لهم، وذلك بأي طريقة يمكننا القيام بهذا.

وسرّنا التعاون مع «حضانة كيدز سبوت» بمناسبة يوم الأم، ونأمل من خلال هذه الحملة أن نُبرز أهمية السلامة المرتبطة بالإطارات في الدولة. وكجزء أساسي من التأكيد على مبادرتنا الخاصّة بالسلامة تحت عنوان «الرؤية صفر»، فإننا سنتابع العمل مع شركائنا لتعزيز سلامة الطرق في الإمارات على مدى السنوات المقبلة تهيئة للجيل القادم من السائقين ومستخدمي الطرق.

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