«غرفة الشارقة» تعزز العلاقات التجارية مع غواتيمالا

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية غواتيمالا، ممثلة بعدد من الوزارات الاقتصادية والسياحة والاستثمارية، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية، وتنمية التعاون المتبادل، فضلاً عن تشجيع وترويج وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، مؤخراً، في جناح جمهورية غواتيمالا في إكسبو 2020 دبي، بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وسعادة لويس ألفونسو بوسك جنجيلا رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة غواتيمالا، بحضور معالي أنايانسي رودريغيز وزيرة السياحة، ومعالي كارين دي ليون وزيرة الاستثمار، وسعادة شيرلي أغيلار نائب وزير الشؤون الخارجية، وأتسوم موسكوسو نائب وزير الشؤون الخارجية، وسعادة لارس بيرا سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة.

كما حضر من جانب الغرفة، ناصر مصبّح الطنيجي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل الوفود التجارية، والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد، ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلاً عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية، تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين، إلى جانب تبادل البيانات التجارية والإحصاءات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.

تجسد جهود الغرفة

ورحب عبد الله سلطان العويس، بهذه المذكرة، مؤكداً أنها تجسد جهود غرفة الشارقة، ونجاح مساعيها في تقوية علاقتها وشراكاتها الدولية، مع الدول المشاركة في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، معتبراً أن مذكرة التفاهم ستسهم في بناء جسور جديدة من التعاون المثمر بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وغواتيمالا، وترتقي بعلاقات الشارقة التجارية إلى مستويات متميزة.

ولفت العويس إلى أن الغرفة تحرص على تعزيز وجودها في الأسواق الحيوية والواعدة، التي توفر فرصاً للنمو والتوسع لشركائها من مجتمع الأعمال، وشركات القطاع الخاص في الإمارة.

حيث إن جمهورية غواتيمالا، تعد من الدول الحافلة بالفرص الاستثمارية، وخصوصاً في قطاع الخدمات والمجالات اللوجستية والمالية وغيرها، منوهاً بأهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين الشارقة وغواتيمالا، بما يعكس حجم التنامي والازدهار، الذي يلقى كل الدعم والرعاية من قيادة وشعب البلدين الصديقين.

خطوة استراتيجية

من جانبه، أعرب لويس ألفونسو بوسك جنجيلا رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة غواتيمالا، عن سعادته بهذه المذكرة، مؤكداً أنها تشكل خطوة استراتيجية مهمة، نحو توطيد العلاقات بين غواتيمالا ودولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، لتعزيز وتسهيل التعاون الفعّال، في ما يتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لعلاقات اقتصادية وتجارية واعدة مع الإمارات، داعياً الشركات المحلية في الشارقة، إلى زيارة غواتيمالا، والاستثمار فيها، خصوصاً أنها توفر بيئة مثالية لنمو الاستثمارات في قطاعات متنوعة، يمكن أن تحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

يشار إلى أن هذه المذكرة، جاءت تكليلاً لسلسلة من الزيارات التي شهدتها غرفة الشارقة، مؤخراً، من عدد من الوفود الرسمية الغواتيمالية، كان آخرها، وفد ترأسه معالي أنتونيو معلوف وزير الاقتصاد في جمهورية غواتيمالا، وزيارة أخرى لسفير غواتيمالا لدى الدولة، سعادة لارس بيرا والمستشار التجاري للسفارة جوزيه باسيلا، والتي شهدت إجراء مباحثات لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، ومجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

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