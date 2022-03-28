«سمرتاون إنتيريرز» تدعم تحول قطاع الرعاية الصحية في الإمارات بأحدث المشاريع

المصدر: دبي - البيان

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قامت «سمرتاون إنتيريرز» – الشركة العاملة في تعهدات التجهيزات الداخلية بدولة الإمارات والمتخصصة في التصاميم الداخلية المستدامة - بتسليم عدد من مشاريع الرعاية الصحية لمجموعة من مقدمي الخدمات الرواد عالمياً، وذلك لدعم تحول نظام الرعاية الصحية في المنطقة.

وكجزء من رؤية الإمارات 2040، تلتزم الحكومة تطوير قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، بهدف إنشاء نظام رعاية صحية بمستوى عالمي يواكب مرحلة الخمسين عاماً المقبلة. وينتقل القطاع اليوم من الرعاية العلاجية إلى الوقائية، ويعمل على زيادة الاستثمارات نحو البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، يتمثل أحد الأهداف الرئيسة بتطوير البنية التحتية من أجل تحسين نوع حياة السكان. وهناك إدراك متزايد أن البيئات الذكية جيدة التصميم تساعد على تعزيز رفاهية المرضى، وتسمح لمقدمي الرعاية الصحية بالعمل بكفاءة أكبر.

وتشمل أحدث مشاريع «سمرتاون» المستشفى الأمريكي الجديد وصيدليته StayWell في دبي هيلز مول والذي تم افتتاحه أخيراً، ومركز برايوري ويلبيينج في أبوظبي، ومركز ميديكلينيك للطب الرياضي وإعادة التأهيل في مستشفى ميديكلينيك بارك فيو بدبي.

وتعكس جميع هذه المشاريع جوانب التحول في هندسة التصاميم والإنشاءات لمباني الرعاية الصحية، إذ يتم تجديد المرافق القديمة وتشييد مرافق جديدة مع جوهر مشترك يتماشى مع متطلبات الصحة النفسية والبدنية وبالتالي توفير مساحات تتخطى مجرد تقديم العلاج، ولكن تعزز أساليب التعافي بأجواء ترحيبية وعلاجية.

وقام المستشفى الأمريكي - المتخصص في تقديم خدمات الرعاية الصحية – باختيار «سمرتاون» لتنفيذ مشروع أحدث عياداته في دبي هيلز مول، كجزء من استراتيجيته لتوفير عيادات متخصصة أقرب إلى المجتمعات التي تخدمه. وتضمن نطاق التجهيزات الداخلية غرفاً للاستشارات والعلاج وطب الأطفال، بالإضافة إلى غرفة للعلاج بالليزر، وجناح لفريق التمريض، ومساحة للاستقبال والصراف، وغرف للمرافق الخدمية الأخرى.

وأكملت «سمرتاون» أيضاً مشروع التجهيزات الداخلية لصيدلية StayWell التي تهدف إلى إلهام المجتمعات اتباع نمط حياة صحي أكثر، وتقع في مكان مناسب مقابل العيادة في دبي هيلز مول. وتمتاز الصيدلية بتراكيب خشبية مخصصة ذات حواف منحنية وانسيابية، وعناصر تصميم من الخيزران لتوفير أجواء مريحة وهادئة، وبما يتناغم مع التصميم الجمالي العام للمركز التجاري.

وسيتم افتتاح منشأة أخرى للرعاية الصحية في منطقة سكنية نابضة، وهو مركز برايوري ويلبيينج في أبوظبي، والذي يقدم خدمات الصحة النفسية والتحليلية والتقييمات العصبية التنموية والسلوكية وعلاج الكبار والأطفال.

وبالنسبة إلى أحدث مشروع من مجموعة برايوري الرائدة في المملكة المتحدة، قامت «سمرتاون» بتحويل الفيلا التي تبلغ مساحتها 1,024 متر مربع والكائنة في البطين، إلى مركز ترحيبي ودافئ للصحة البدنية والنفسية يلبي احتياجات المرضى.

وبالتعاون مع شركة التصميم LXA ومدراء المشاريع PMK Consult، يجسد مركز «برايوري» الجديد للصحة النفسية والبدنية جواً هادئاً من خلال تدرجات لونية مُرهفة، وتشطيبات خشبية طبيعية للدفء، ونوافذ زجاجية غير شفافة تسمح للإضاءة بدخول المساحة دون المساس بجوانب الخصوصية.

وتم تصميم وتوزيع أماكن الجلوس بدقة كبيرة لتحسين أجواء منطقة الانتظار العامة والحفاظ على الهدوء والراحة والخصوصية. كما تشمل العناصر الأخرى تصاميم الرسومات الجدارية، والتجهيزات الداخلية المبسطة، والتخطيط المعاصر للمساحة، مما يشجع على تنمية الثقافة للضيوف والموظفين على حد سواء.

وسلّمت «سمرتاون إنتيريرز» أيضاً مشروعاً جديداً للقطاع الخاص مؤخراً، في مستشفى ميديكلينيك بارك فيو في دبي – وهي جزء من مجموعة تضم وتدير سبع مستشفيات وأكثر من 20 عيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتولت «سمرتاون» أعمال التجهيزات الداخلية للطابق الرابع بالكامل، والذي تبلغ مساحته 1,107 متر مربع في المستشفى المتطور متعدد التخصصات.

وكونها أول منشأة متكاملة من نوعها لعلاج الإصابات الرياضية، ومشاكل الأداء الرياضي، وشكاوى العضلات والعظام وعلاجات إعادة التأهيل، شملت عمليات التجديد مهام التخطيط الفعال للمساحة من أجل توفير بيئة نابضة ومميزة في دبي تقدم مزيجاً متوازناً من الخدمات التي توفرها المستشفيات، وتدريباً شاملاً لإعادة التأهيل.

ويعلق ماركوس بيش، الرئيس التنفيذي لشركة «سمرتاون إنتيريرز»: «تعد مشاريعنا الحديثة أمثلة إيجابية على كيفية تحول منشآت الرعاية الصحية في المنطقة من نمط العيادات التقليدية إلى مساحات ترحيبية وعلاجية تتخطى مسألة تقديم العلاج، بل تساهم في تعافي المريض. ومن الرائع أن نرى زيادة الاستثمار لتحسين نظام الرعاية الصحية في المنطقة، ونحن سعداء بمساعدة عملائنا الرائدين عالمياً في مجال الرعاية الصحية لتنفيذ وتسليم مثل هذه المشاريع المتنوعة».

وتمتلك «سمرتاون إنتيريرز» كل المقومات لدعم المزيد من مؤسسات الرعاية الصحية لتحويل منشآتها بهدف تحسين جوانب الصحة النفسية والبدنية. ومع خبراتها في حلول التصاميم الداخلية المستدامة، يمكن لـشركة «سمرتاون» مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها من خلال المساهمة في تحويل تصاميمها، واعتماد حلول ذكية وأساليب بناء مستدامة لتعظيم قيمة منشآتها على المدى الطويل.

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