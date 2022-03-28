دانوب العقارية تبيع 100% من وحدات مشروع «بيرلز» في يوم اطلاقه

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دانوب العقارية، العاملة في مجال الإسكان بأسعار معقولة وواحدة من أكثر مطوري العقارات الخاصة ديناميكية وشعبية في الإمارات، أن مشروعها السكني الذي تم إطلاقه مؤخراً «بيرلز» قد تلقى استجابة هائلة في معرض إكسبو 2020 دبي. احتشد عدد كبير من المغتربين الهنود في جناح «دانوب العقارية» باهتمام كبير بهذا المعرض.

باعت الدانوب 100% من مخزون بيرلز، الذي يقدم 300 وحدة سكنية إلى جانب عدد من مرافق البيع بالتجزئة والترفيه بقيمة تطوير تتجاوز 300 مليون درهم في اليوم الأول من مشاركتها في هذا المعرض، كما قامت دانوب العقارية مؤخراً بتسليم مشروعها الطموح «لونز» إلى أكثر من 1000 مشتري عقار.

وقال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «بينما نجح إكسبو 2020 في المضي قدماً في مهمته المتمثلة في ربط الناس، يسعدني أن أبلغ الجميع أن إحدى المفضلات الشخصية لدى «بيرلز» قد تلقت استجابة هائلة في هذا المعرض.

لقد نجحنا في بيع المخزون الكامل الذي تم إطلاقه للمشروع. في دانوب العقارية، كان إيماننا منذ البداية هو تسليم المشاريع في الوقت المحدد دون أي مساومة على جوانب الجودة. بينما منحنا الالتزام بالتزاماتنا دائماً نتائج جيدة، أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع الذين شاركوا وقدموا إسهامات في تحقيق «Pearlz» نجاحاً كبيراً لدانوب».

«بيرلز» هو أول مشروع عقاري يتم إطلاقه في الإمارات في عام 2022، والمشروع الثاني من قبل دانوب العقارية يتم إطلاقه في غضون خمسة أشهر بعد إطلاق مشروع Skyz في أرجان في أكتوبر 2021.

مع «بيرلز» تجاوزت محفظة تطوير دانوب العقارية الآن 8000 وحدة، بقيمة تطوير مجتمعة تتجاوز 5.3 مليارات درهم، وقد سلمت حتى الآن 4556 وحدة بقيمة مبيعات مجمعة تبلغ 3.63 مليارات درهم، ما يقرب من ثلثي قيمة المحفظة بالكامل.

وقال ريزوان ساجان: «أطلقنا مشروعنا السكني الثاني «بيرلز» في غضون خمسة أشهر من إطلاق Skyz في أكتوبر من العام الماضي. هذا يوضح عودة المستثمرين في سوق العقارات في دبي وتعافي هذا القطاع من الأضرار التي سببتها الجائحة».

ويأتي إطلاق مشروع «بيرلز» استجابة للطلب المتزايد على المنازل ذات الجودة المعقولة في دبي، حيث لا يزال السوق خالياً من هذا النوع من المنازل. لقد صممنا كل منزل بعناية لتقديم أفضل قيمة لكل قدم مربعة، مع مراعاة الحاجة إلى مساحة لكل عائلة. تقدم Pearlz أفضل قيمة لكل قدم مربعة.

وأضاف ساجان: «نحن نؤمن بشدة بالاستدامة طويلة الأجل لمؤشر العقارات في دبي، وهذا أكثر وضوحاً الآن، لا سيما في أعقاب الوباء الذي أوقف جميع الأنشطة التجارية في سوق العقارات لفترة قصيرة خلال فترة الإغلاق في عام 2020. السوق انتعش في وقت مبكر من العام الماضي، على الرغم من موجة كوفيد 19 الثانية، ومع ذلك عادت ثقة المستثمرين الدوليين بشكل أسرع من المتوقع».

تتضمن بعض الميزات البارزة لمشروع «بيرلز» الأسرّة القابلة للطي المثبتة على الحائط، والتي ستساعد على تحويل غرفة المعيشة إلى غرفة نوم في الليل عند تعليقها على الحائط.

كما يساعد هذا على تكوين غرفة نوم إضافية، وتحويل الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة إلى شقة من غرفتي نوم، والاستوديو إلى شقة من غرفة نوم واحدة، لذلك يحصل العميل على شقة بغرفتي نوم عند دفع ثمن شقة بغرفة نوم واحدة.

من بين المزايا الأخرى، تأتي الشقة المكونة من ثلاث غرف نوم مع مسبح خاص وثلاثة أماكن لوقوف السيارات لشقة من 3 غرف نوم وشرفة، وهو أمر غير متوفر في معظم الفيلات والمنازل.

كما يوفر وسائل الراحة ذات المستوى العالمي مثل حمام السباحة ذي الدفع المائي، ومسبح الأطفال، ومنتجع صحي، وقاعة الحفلات، وأماكن الجلوس في الهواء الطلق، ومنطقة اليوغا المظللة، والجاكوزي، والساونا، ومنطقة الشواء، ومنطقة اللعب الخارجية للأطفال، ومضمار الجري، ومنطقة للحفلات الخارجية، والمناظر الطبيعية ذات الميزات المائية، وأهم ما يميز هذا المشروع من حيث التسهيلات التي لا يمكن العثور عليها مع أي مطور آخر في المنطقة، طبيب متوفر على مدار الساعة، وحضانة أطفال تحت إشراف مربية، ومنزل ذكي، ومكتب ذكي مع سكرتير شخصي، وحوض سباحة ذو دفع مائي، ما سيحدث ثورة في كيفية تطوير المشاريع في المنطقة.

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