مصادرة 1.5 مليون خرطوش طابعات مزيف

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت السلطات المحلية في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة «أتش بي» HP Inc. من مصادرة كمية ضخمة من المنتجات المزيفة في إمارة أم القيوين تصل إلى 1.5 مليون قطعة؛ خلال قيامها في شهر ديسمبر 2021، بشن حملتين واسعتين على عدد من المباني السكنية التي تستخدم كمواقع سرية لتزييف مستلزمات الطباعة.

وذلك بالاعتماد على معلومات حصلت عليها من شركاء HP المحليين، حيث قامت بإغلاق المواقع الرئيسية لتزييف خراطيش طابعات HP.

وفي هذا الصدد قال فيشنو تيمني، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة HP: «يشكّل بيع الطابعات وخراطيش مسحوق الحبر المزيفة جريمة جنائية، وبالنسبة للبائعين والموزعين المتاجرين بالمنتجات المزيفة، يُمثل ذلك انتهاكاً لقوانين الملكية الفكرية. وتسبب هذه الجرائم تداعيات خطيرة على سمعة الشركة لدى المستهلكين، لأن المنتجات المزيفة تقدم جودة دون المستوى وتتسبب في تلف الأجهزة.

وقد تم تطوير خراطيش الحبر ومسحوق الحبر الأصلية من HP لتقديم جودة ثابتة يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها. وتفخر HP بشراكتها الوثيقة على المدى البعيد مع السلطات المحلية والشركاء في أنحاء دولة الإمارات، والتي تثمر عن تحقيق نجاحات ملموسة في مكافحة منتجات الطباعة المزيفة. ويؤكد النجاح المتواصل لبرنامج مكافحة التزييف والغش من HP في المنطقة التزام الشركة بحماية عملائها من أضرار المنتجات غير القانونية».

وتشير دراسة حديثة أجرتها منظمة التعاون والتنمية الأوروبية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) إلى معاناة البائعين والموزعين من الآثار السلبية الخطيرة للمنتجات المزيفة؛ حيث تصل نسبة التجارة الدولية في البضائع المزيفة والمقرصنة إلى 3.3٪ من إجمالي حجم التجارة العالمية، وهو ما يعادل 509 مليارات دولار أمريكي.

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