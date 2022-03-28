«جي إل إل» تطلق مبادرة «المرأة في قطاع البناء» بمدارس متعددة بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت جيه إل إل، إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة والمختصة في إدارة العقارات والاستثمارات وتقديم خدمات استشارات تطوير المشاريع، عن إطلاق مبادرة المرأة في قطاع البناء احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وأسبوع المرأة في قطاع البناء.

وتوفر الشركة من خلال هذه المبادرة منصةً تلتقي من خلالها الجهات الفاعلة من جميع أنحاء قطاع البناء في زيارات لمدارس دبي بهدف نشر الوعي حول مهن البناء وزيادة تمثيل المرأة في هذا القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لويز كولينز، رئيسة خدمات المشاريع والتطوير في شركة جيه إل إل في الإمارات: «لم تحظَ المرأة بتمثيل كافٍ في مجال الإنشاء لعقودٍ طويلة، وأصبحت الاستفادة من مجموع المواهب النسائية أمراً بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى.

ونحن في جيه إل إل متحمسون جداً لهذا الموضوع، ولهذا يسعدنا إطلاق هذه المبادرة مع نظرائنا، لتكون فرصة لنا للتواصل مع العقول الشابة من مختلف مدارس الإمارات وحثّهنّ على التفكير في الحصول على وظيفة في هذا القطاع».

وشارك في المبادرة العديد من الشركات، بما فيها زوتاري، وترنر آند تاونسند، وخانصاحب، وإيه إس جي سي. وشملت المدارس المشاركة في المرحلة الأولى كلية دبي ومدرسة صن مارك ومدرسة ريجنت الدولية ومدرسة نورد أنجليا الدولية بدبي.

ومن جانبها، قالت إيلين أوكونور رئيسة خدمات التجهيز في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل: «تتكون المبادرة من ثلاثة أجزاء، نقدم فيها سلسلة من العروض التقديمية التفاعلية التي تستغرق كل منها ساعة واحدة مع متحدثين مختلفين من قطاع البناء لإعطاء لمحة عامة عن الفرص الوظيفية فيه، والتحديات التي تواجه المرأة التي ترغب في العمل فيه».

ويمكن للطالبات المهتمات بمعرفة المزيد عن مهنة معينة المشاركة بعد ذلك في ورش عمل مع خبراء متخصصين، لتتاح لهنّ الفرصة في النهاية للانضمام إلى برامج التدريب والتوجيه الخاصة بنا«.

وتعتبر شركة جيه إل إل شركة رائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وتتمثل رؤيتنا في رسم ملامح مستقبل قطاع العقارات وتوفير فرص مثمرة وعقارات متميزة تُمكن الجميع من تحقيق طموحاتهم، ونهدف من خلال ذلك إلى بناء غدٍ أفضل لعملائنا ولشعوبنا ومجتمعاتنا.

وتعد شركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية يبلغ 19.4 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد على 98 ألف موظف حول العالم، وذلك بناءً على ما ورد بتاريخ 31 ديسمبر 2021. و»جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد.

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