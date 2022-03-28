«بيبسيكو» تدعم جهود مركز النور لتدريب وتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بيبسيكو، شركة الأغذية والمشروبات العالمية، عن تبرعها بمبلغ 100,000 درهم إماراتي لجمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم. وتود الشركة المساهمة في جهود الجمعية الرامية إلى توفير برامج تعليمية خاصة لأعضائها من أصحاب الهمم تمكنهم من ضمان مستقبلٍ أفضل.

كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب مبادرة علامة جاتوريد التجارية سباق «اركض حول العالم» للجري مع العدّاء العالمي يوسين بولت، والتي أقامتها بيبسيكو في إكسبو 2020 دبي نهاية العام الماضي لدعم المركز.

وفي تعليق له على هذه البادرة الإنسانية، قال وائل إسماعيل، نائب الرئيس للشؤون المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان لدى بيبسيكو: «يمثل أصحاب الهمم جزءاً أصيلاً من مجتمعنا، ويقع على عاتقنا جميعاً واجب دعمهم وتقديم الفرص التعليم وتعزيز نوعية الحياة التي تُمَكنهم من تحقيق إمكاناتهم كاملة.

ونحن نشيد بالجهود المميزة التي يبذلها مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم. ويسعدنا أن نكون من الداعمين والمساهمين بتحقيق مهمة المركز وصنع فرق في مجتمعنا من خلال خطوات شاملة وإيجابية».

من جانبها، قالت رانجني رامناث، مديرة مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم: «نحن ممتنون جداً لشركة بيبسيكو على مساهمتهم ودعمهم المستمر لنا. ولا شك بأن لمثل هذا الدعم تأثيراً مهماً في تعزيز جهود المركز وتحسين حياة طلابه. وتقوم الجمعية بتقديم أفضل البرامج والتقنيات لتلبية احتياجات أكثر من 200 طالب من أكثر من 28 جنسية مختلفة، ولهذا فإننا نعتمد على مثل هذا الدعم للارتقاء بهذه التجربة وتوسيع نطاق جهودنا لنتمكن من خدمة شريحة أوسع من أصحاب الهمم».

وباسم مركز النور، قدّم إيان فيرسيرفس، نائب رئيس مجلس إدارة مركز النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، درعاً لشركة بيبسيكو كعربون امتنان لدعم الشركة الدائم للمركز. وبعدها رافق فيرسيرفس الفريق في جولة بأرجاء المركز، لتعريفهم بالأنشطة والبرامج التي يقدمها المركز لدعم أصحاب الهمم.

والجدير بالذكر أن الجمعية تتبنى نهجاً شاملاً لتعزيز رفاهية طلابها وتنميتهم، إذ يتم تقديم برامج فردية لكل طالب، مصممة خصيصاً بما يتناسب مع احتياجاته الخاصة، وذلك بعد قيام المركز بإجراء تقييمات مكثفة لحالة الطالب واحتياجاته.

وكانت بيبسيكو قد استعانت التأثير العالمي لشراكة علامتها التجارية جاتوريد مع العداء العالمي يوسين بولت، لحثّ المجتمعات التي تعمل فيها على اتباع أسلوب حياة صحي. ورعت الشركة في نوفمبر 2021، بالتعاون مع مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية في إكسبو 2020 دبي، سباقاً عائلياً ممتعاً للجري لمسافة 1.45 كيلومتر، وذلك لجمع التبرعات لمركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم.

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