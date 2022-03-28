«جيو كيم»: 25 اختباراً للتمور قبل طرحها للبيع في الأسواق

المصدر: دبي - البيان

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مع اقتراب شهر رمضان، وبدء التحضيرات للمائدة الرمضانية، يزداد الطلب على التمور التي تعد من أهم مكونات المائدة الرمضانية طوال الشهر الكريم، ونظراً لكون النخلة أبرز مزروعات الدولة ودول الخليج عموماً فقد يتراءى للبعض أن التمور التي تباع في الأسواق تتجه مباشرة من أشجار النخيل إلى الأسواق من دون العبور في محطات التأكد من جودتها لحفظ سلامة المستهلك.

من هذا المنطلق كشفت مختبرات «جيو كيم» العالمية المتخصصة في فحوص الجودة، أن التمور قبل الوصول إلى المستهلك تخضع لسلسلة اختبارات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية على أيدي خبراء متخصصين وفي مختبرات مجهزة بأحدث معدات الفحص والسلامة الغذائية لتحدد سلامتها للمستهلك وجودتها ومدة صلاحيتها.

وأشار مانيش كومار المدير التنفيذي لمختبرات جيو كيم في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ومقرها دبي، إن التمور إن كانت ستباع في الأسواق المحلية أو يتم تصديرها للخارج تخضع لسلسلة اختبارات تزيد على 25 فحصاً، ومنها فحص الرطوبة، والعفن، ونسبة الحديد والزينك، وفحص الخمائر والفطريات وبكتيريا الكوليفورم القولونية، وفحص المعادن الثقيلة والسكريات وبقايا المبيدات الحشرية.

والأحماض غير القابلة للذوبان، كما يتم اختبار تغليف التمور والتأكد من الوزن والحجم ومطابقة مواصفاتها ومطابقة معايير الجودة وفقاً لقوانين التقييس داخل الدولة، ولائحة المواصفات الفنية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: إن التمور مثل غيرها من المنتجات لها تاريخ صلاحية محدد ولا سيما تلك التي تغلف وتحفظ في بيئات مختلفة، كما أن الفحوص السليمة للتمور أو أي منتج آخر غذائي أو غير غذائي تجنب التجار الخسائر التي قد يسببها سحب المنتج من السوق بسبب عيوب في التصنيع أو التخزين أو أخطاء في المواصفات.

واختتم مانيش قوله: لا بد من الإشادة بالقوانين الواضحة والمتابعة المستمرة وحملات التفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة على التمور وتحديداً قبيل شهر رمضان المبارك والتي توفر للمستهلك منتجاً آمناً وتضبط الأسواق.

وأسست مجموعة مختبرات جيو كيم الحاصلة على اعتماد في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، عام 1964 وهي شركة مستقلة تقدم خدمات الفحص واختبار مطابقة المواصفات ومعايير الجودة العالمية للمُصنّعين وتجار التجزئة والحكومات وشركات التأمين بالإضافة إلى المشترين والبائعين الدوليين، ما يعزز قيمة المنتجات وقابليتها للتسويق من خلال خدمات الاختبار وشهادات الاعتماد الدولية.

وتمتلك «جيو كيم» فروعاً لمختبراتها في الإمارات، السعودية، العراق، عُمان، الأردن، مصر، الصين، الهند، مدغشقر، بنغلادش والمكسيك وغيرها... وتعدّ واحدة من أكبر شركات الفحص والاختبار والتفتيش التي تتمتع بالثقة والخبرة العالمية.

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