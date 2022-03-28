مركز دبي التجاري العالمي يقيم مجلسه الرمضاني مجدداً بضيافة عربية أصيلة

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن عودة فعاليات المجلس الرمضاني، خلال شهر رمضان المبارك مع باقات الإفطار والسحور المخصصة للمجموعات الصغيرة والكبيرة، للاستمتاع بالأمسيات الرمضانية في أجواءٍ راقية.

ويقدم المجلس الرمضاني أجواء عربية أصيلة مع أشهى الأطباق العربية التقليدية المحضّرة على يد فريق الضيافة الحائز جوائز في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يحظى الضيوف بتجربة رمضانية متكاملة في قلب منطقة الأعمال بدبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: «يقدم المجلس الرمضاني خياراً مثالياً لتجربة أجواء الشهر الفضيل بدبي، بفضل موقعه المميز وتصميمه الأنيق وقائمته الواسعة والغنية من الأطباق العربية التقليدية.

وتهدف هذه الفعالية إلى توفير وجهة رمضانية، تجمع أفراد العائلة والأصدقاء على مائدة واحدة للتواصل وتناول الطعام ومشاركة أجواء الشهر المبارك. ونحن بدورنا نتطلع لعودة فعاليات المجلس الرمضاني واستقبال ضيوفنا من سكّان دبي وزوارها في وجهتنا العربية الأصيلة».

ويقدّم المجلس الرمضاني وجبة الإفطار يومياً من الساعة 6 وحتى 8 مساء في أجواء تعكس روح المناسبة، حيث تتضمن مائدة الإفطار المفتوحة مجموعة من الأطباق التقليدية، مثل محشي ورق العنب والمشاوي المتنوعة وأم علي للتحلية، مقابل 165 درهماً إماراتياً للشخص الواحد مع مواقف سيارات مجانية حتى الساعة 8:30 ليلاً، و85 درهماً إماراتياً للأطفال بين 5 و12 عاماً، بينما يحظى الأطفال بعمر أقل من 5 أعوام بوجبة إفطار مجانية.

ويتعين على الضيوف الحجز إلكترونياً والدفع مسبقاً قبل الساعة 5 مساء من يوم الزيارة للاستفادة من أفضلية اختيار موقع الجلوس، مع إمكانية الحجز المباشر حتى الساعة 7:15 مساء بحسب التوفر.

كما يوفر المجلس الرمضاني أثناء وجبة السحور قائمة مخصصة حسب الطلب تضم ما يزيد على 70 طبقاً من الساعة 9 ليلاً وحتى 3 بعد منتصف الليل، والجمعة والسبت حتى 4 صباحاً. وتشمل هذه القائمة عرايس لحم الضأن ودجاج تكا الشهي ومشاوي الروبيان والسلطعون الطازجة مع صلصة الشيف عاطف الخاصة، بسعر 100 درهم إماراتي كحد أدنى للإنفاق للشخص.

وتوفر الفعالية خيارات متنوعة من الجلسات المخصصة إلى جانب الصالة الرئيسية، حيث يمكن للمجموعات المؤلفة من 8 أشخاص اختيار صالة اللاونج المريحة على أن يبلغ إنفاق كل منهم 500 درهم إماراتي كحد أدنى غير متضمنة الشيشة، أما المجموعات المؤلفة من عدد أكبر من الأشخاص، فيمكنهم حجز مجالس خاصة أو الخيم الرمضانية ذات السعة الاستيعابية المتفاوتة. ويستفيد الراغبون بالحجز عن كامل الشهر الفضيل من خصم بقيمة 20 في المئة على جلسات اللاونج والخيم والمجلس مع توفر مواقف السيارات لكبار الشخصيات مجاناً.

ويتعين على الضيوف تثبيت حجوزات السحور إلكترونياً والدفع مسبقاً قبل الساعة 10:15 ليلاً. كما يرحب المجلس بالضيوف بدون حجز مسبق ابتداء من الساعة 9 ليلاً بعد مغادرة الأطفال تحت سن 18 عاماً. وتتوفر الشيشة بدءاً من الساعة 9 ليلاً، ولا يُسمح بدخول السيدات الحوامل والأطفال بعد هذا الموعد تماشياً مع قوانين دولة الإمارات.

ويتعين على الضيوف احترام قواعد اللباس من خلال ارتداء ملابس تغطي كامل الرجلين للرجال وتغطي الكتفين والرجلين للسيدات.

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