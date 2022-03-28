مصرف الشارقة الإسلامي يحصل على جائزة برنامج دبي للخدمة المتميّزة

المصدر: الشارقة- البيان

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فاز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة برنامج دبي للخدمة المتميّزة لعام 2021 في دورتها الثامنة والعشرين التي نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في فئة أفضل علامة تجارية أداءً في قطاع الخدمات، ليحقق المصرف الفوز بهذه الجائزة المرموقة العام الثالث على التوالي.

وفاز المصرف بالجائزة نفسها عن فئة وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2020، وفئة قطاع الخدمات لعام 2019، ليؤكد نهج المصرف المستمر في تعزيز الجودة والتميّز لتحقيق مزيد من النمو والتطور في العمل المصرفي.

وتهدف جوائز التميز لقطاع الأعمال إلى تعزيز الجودة والتميز محفزاً للمزيد من النمو والتطور في مختلف قطاعات الأعمال، وتكريم الجهود المتميزة والالتزام بتبني أفضل الممارسات وتحقيق التميز محلياً وإقليمياً.

وكان المصرف حصد في الأعوام الأخيرة العديد من الجوائز تقديراً لحلوله المبتكرة وخدماته المتميّزة، ومنها: جائزة المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون، وجائزة بنك ويلز فارغو الأمريكي للتميّز في المعاملات المصرفية للتحويلات، وجائزة «تقييم تميّز الوسطاء – فئة خمس نجوم»، وجائزة أفضل صفقة لمؤسسة مالية من مجلة «جلوبال كابيتال»، وغيرها.

وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: فخورون بفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس تميّز خدماتنا المصرفية المقدمة للأفراد والمؤسسات والشركات، إذ نعمل بشكل متواصل على تحسين وتطوير الخدمات من أجل التسهيل على العملاء وتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي، ونشكر موظفينا وشركاءنا على جهودهم في الوصول إلى هذا الإنجاز المهم والكبير.

وأكد أن العام الماضي شهد إدراج المصرف في قائمة مجلة «فوربس» العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2021، إلى جانب أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات. وكان العام حافلاً بالنجاحات رغم التحديات التي مر بها العالم في أعقاب الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا، مضيفاً إن المصرف سيعمل هذا العام على تقديم أفضل ما لديه للمحافظة على تميّز الأداء.

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