«راكز» تطلق تطبيق خاصية التوقيع الرقمي

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أجرت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، المزيد من التحسينات على بوابة خدماتها الإلكترونية، والتي تُعد منصة إلكترونية شاملة، تتيح للعملاء الحصول على الخدمات ذاتياً، وذلك بإضافة خاصية التوقيع الرقمي.

يأتي ذلك، كجزء من خطة «راكز» للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على العملاء، حيث يمكنهم التوقيع المستندات، وإتمام معاملاتهم عن بُعد.

وتعد «راكز» إحدى أوائل المناطق الاقتصادية في الدولة، في تطبيق خاصية التوقيع الرقمي، إحدى الخصائص المميزة في مبادرة «الهوية الرقمية»، التي تتيح للمستخدمين التعريف بأنفسهم رقمياً، لدى العديد من مزودي الخدمات الحكومية والخاصة، في كافة أنحاء الإمارات العربية، وتوقيع المستندات الرسمية رقمياً، ضمن معايير الأمن.

وأوضح رامي جلّاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: يأتي تطبيق نظام الهوية الرقمية، لدعم العملاء في إتمام العديد من المعاملات، مثل تقديم طلبات تأسيس الشركات، وتجديد رخص الأعمال، وتوقيع مذكرات التأسيس، دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مراكز خدمات «راكز».

وأكد مواصلة الجهود في تسهيل رحلة العملاء، بتوفير حزمة من الخصائص الرقمية، على النحو الذي يتماشى مع استراتيجيتنا لإثراء تجربة العملاء، المُتمثلة في سهولة مزاولة الأعمال ضمن المناطق التابعة لراكز، بالشكل الذي يُرسخ مكانتها المستقبلية، كوجهة أعمال تضع رضا العملاء في قمة أولوياتها.

وأشار إلى أن «راكز» حققت العديد من الإنجازات المتعلقة بالتحوّل الرقمي على مدى الأشهر الماضية، حيث شملت هذه الإنجازات، إطلاق تطبيق «راكز» للهواتف الذكية، وكذلك إطلاق خاصية تأسيس الأعمال إلكترونياً بالكامل، والسماح للعملاء بتسجيل شركاتهم عن بُعد، كما ساهم إطلاق «راكز» لأحدث الخدمات في البوابة الإلكترونية، في السماح للمستثمرين بتقديم طلبات خدماتهم، وتتبع حالتها، وتعبئة أرصدة محفظاتهم الإلكترونية.

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