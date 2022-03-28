شريف العلماء يحذر: عدم الاستثمار في حقول النفط والغاز يخفض الإنتاج 8%

المصدر: دبي- نورا الأمير

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حذر شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول من انخفاض نسبة إنتاج حقول النفط بنسبة 8 في المئة في حال عدم الاستثمار فيها، مشيراً إلى أنها النسبة الأعلى في انخفاض الإنتاجية.

وقال في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للحكومات 2022 إن عدم الاستثمار في حقول النفط والغاز سيؤدي الى نقص فيها.

ووصف الوضع بالحرج وأن هناك حاجة للاستثمار بشكل متواز في قطاعي النفط والغاز لتلعب دورا هام في مزيج الطاقة العالمي.

وتطرق الى بعض الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية بسبب طبيعة المناخ في الدولة واتساع رقعته الجغرافية التي اسهل عملية التخزين .

وتبحث القمة العالمية للحكومات 2022 التي تنعقد، غداً وبعد غد، مجموعة واسعة من التحديات الملحة التي يواجهها العالم، وتستشرف مستقبل الإنسان والعقد الجديد للعمل الحكومي، بمشاركة قادة دول ورؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميين ومستشرفي مستقبل.

وتستعرض القمة من خلال أكثر من 100 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وابتكار الحلول التي تضمن توظيفها في تحسين حياة المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات، ويضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2022 مشاركة واسعة لأكثر من 4000 شخصية من 190 دولة، كما يشارك في جلساتها ومنتدياتها نخبة من المتحدثين، تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.

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