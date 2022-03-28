المصدر: دبي- البيان

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شهدت مدينة دبي الصناعية اطلاق " الداماني " إطلاق أول سيارة كهربائية تحمل شعار "صنع في الإمارات" بتصنيع شركة "أم جلوري" الإماراتية.

وتتميز السيارة بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة وتصل إلى مدى 405كيلو متر بشحنة واحدة وتصل سعرها الى 127.5الف درهم

واحتضنت مدينة دبي الصناعية وضع حجر أساس "أم جلوري" أول مصنع للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة سنوياً، ويمتد المصنع على مساحة مليون قدم مربع ويتسع إلى عدة خطوط إنتاج يمكنها استضافة تصنيع شركات السيارات العالمية والمصنع يعمل بالكامل بواسطة الروبوت.

ويستهدف المصنع الذي يعمل بالطاقة النظيفة الاسواق الخليجية والعربية وشرق آسيا.

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