36 % ارتفاع التوظيف في الإمارات خلال ديسمبر الماضي عن مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب المواهب، نتائج تقرير تم إجراؤه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الإماراتية، ويستند إلى تحليل لعينة بالغة التنوع، تضم أكثر من خمسة ملايين فرد من القوة العاملة في الإمارات ممن يمتلكون حساباً على لينكدإن.

وبحسب التقرير الذي أعلن في القمة العالمية للحكومات فإن نسبة التوظيف في ديسمبر الماضي ارتفعت 36% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقال معاليه إن تلك النتائج تعكس السياسات الاستباقية للدولة نحو التحول والتنويع الاقتصادي. كما تجاوزت معدلات التوظيف في دولة الإمارات نظيرتها في الاقتصادات الكبرى في كل أنحاء العالم. إذ سجلت سنغافورة، على سبيل المثال، زيادة بنسبة 34% في ديسمبر 2021 عن ديسمبر 2019، بينما سجلت أستراليا زيادة بنسبة 9%، والولايات المتحدة 5%. أما من حيث تدفق المواهب، فحلت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا، لكنها الأولى بحسب عدد السكان.

وشهدت قطاعات الرعاية الصحية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات أعلى نمو في مستويات التوظيف، حيث توسعت بسرعة نتيجة لجائحة كوفيد-19. كما ظهر ارتفاع مصاحب للجائحة في التحولات المهنية بين مجالات العمل المختلفة، خصوصاً ضمن القطاعات التي ازدهرت وسط الظروف الاقتصادية الصعبة. وشهد مجالا "إدارة المحتوى الرقمي" و "المهن الحرة" نمواً بلغ ثلاثة أضعاف في عدد الوظائف عام 2021، بينما سجل مجال "ريادة الأعمال" أسرع الوظائف نمواً في الإمارات.

ومن حيث المهارات، نمت فئة "المهارات التغييرية الرقمية"، التي تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بنسبة 12.4% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية. وتعد الإمارات الآن الرائدة في المنطقة في كل فئات المهارات الرقمية، بما يضم المهارات الرقمية التغييرية، ومهارات البرمجيات والأجهزة الرقمية، والمهارات الرقمية التطبيقية.

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