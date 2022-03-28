«&e» تستهدف التوسع في مناطق جغرافية جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال جاسم محمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «&e» (اتصالات سابقاً)، إن المجموعة لديها خطط طموحة تسعى لتنفيذها، وتهدف للتوسع في أسواق جديدة والاستمرار في تعزيز الأداء التشغيلي في 16 سوقاً تتواجد بها في الوقت الحالي.

وأضاف: إن الشركة تشهد مرحلة بارزة في تاريخها مع تحولها من مجموعة «اتصالات» إلى «&e» تستثمر من أجل خلق إمكانات كبيرة بالاعتماد على قدرات اتصال ذكية وفائقة السرعة وفرص شراكات مثمرة، مشيراً إلى أن المجموعة حققت أداء مالياً غير مسبوق العام الماضي، الأمر الذي يمهد الطريق لمستقبل رقمي واعد.

اغتنام الفرص

وأشار الزعابي إلى أن المجموعة عملت على اغتنام جميع الفرص المتاحة، من أجل الارتقاء بقدرات الاتصالات لتطوير الجيل التالي من التقنيات، بما يعود بالنفع على العملاء والمجتمعات، التي نقدم لها الخدمات والعالم بأسره، مشيراً إلى ارتفاع القيمة السوقية للمجموعة إلى أعلي مستوياتها على الإطلاق في الوقت، الذي تمتلك فيه واحدة من أسرع الشبكات وأكثرها تطوراً على مستوى العالم، وذلك بحسب التقرير السنوي المتكامل.

وذكر أن استثمارات المجموعة أسهمت في إيصال شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل في تعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال الجديد للمجموعة يعزز جاهزيتها للمستقبل، ويدعم قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة، من خلال قطاعات الأعمال الرئيسية.

تعزيز الشبكة

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة «&e» أن قطاع الاتصالات يبقي جوهر عمليات «&e» بقيادة «اتصالات الإمارات» في السوق المحلية، والشركات التابعة لقيادة العمليات في الأسواق الدولية، مع تعزيز قدرات الشبكة القوية وزيادة القيمة إلى أقصي حد لمختلف شرائح العملاء، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه المجموعة بتحديث قطاعاتها، بما يتماشى مع أهدافها المتمثلة في التوسع الجغرافي والتعمق في السوق، وتنفيذ المشروعات المربحة، ستواصل السعي لاستكشاف أوجه جديدة لتعزيز نمو الأعمال.

وذكر أن الفصل الجديد من رحلة المجموعة يتطلب الحفاظ على المرونة لتحقيق المزيد من الإنجازات وقيادة التغيير من أجل النمو، مضيفاً: «ندرك متطلبات استكشاف مجالات التكنولوجيا الواعدة، بما يحافظ على المرونة، ويعزز قدرة المجموعة في البحث عن إمكانات جديدة».

نمو مستقبلي

وقال جاسم الزعابي: إن المجموعة تنطلق على مسار نموها المستقبلي من موقع ريادي، تعمل فيه على تعظيم قيمة العمليات في دولة الإمارات وتعزيز الريادة من خلال توسيع التواجد الإقليمي، وتنمية الفرص الرقمية المتاحة ومواصلة العمل لإيجاد قيمة مستدامة، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الذكية في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ«&e»: إن المجموعة تضع التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة في صميم أعمالها لمواصلة مسيرة النمو، ولذلك ستعمل علي دمج قدرات الاتصالات التكنولوجيا، لما فيه مصلحة جميع الشركاء، مضيفاً: «لا بد من مواكبة التطورات الحاصلة في القطاع للاستفادة من المشروعات المثمرة والشركات، التي تحقق قيمة مضافة».

مؤشرات قوية

وأشار دويدار إلى أن إنجازات العام الماضي تعطي مؤشرات قوية على أن المجوعة في وضع جيد لإعادة تنظيم عملياتها المختلفة من خلال التطور، الذي شهدته والتحول إلى «&e»، كما أن إنشاء قطاعات أعمال متخصصة تشكل ركائز المجموعة (الاتصالات، «&e» الحياة، «&e» المؤسسات، «&e» الاستثمار) سيخدم شرائح العملاء والمساهمين بشكل أفضل، من خلال الحفاظ على مكانتنا في رسم ملامح المستقبل، بما يمكن المجتمعات، ويسهم في تقدمها. وتابع دويدار: «نحن مستعدون لتنمية حجم عملياتنا، والعمل في مناطق جغرافية جديدة، وبناء شراكات فريدة، وتحسين نماذج الأعمال، وتنويع مصادر الإيرادات لتحقيق القيمة المضافة، كما عمل على إيجاد نماذج أعمال جديدة وسريعة النمو في الفضاء الرقمي لكل من قطاعي المستهلكين والشركات، لتسريع النمو، وسنقوم بتنفيذ المرحلة التالية من التحول الأساسي لعمليات اتصالات الإمارات، من خلال تقديم تجارب عملاء رقمية متميزة».

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