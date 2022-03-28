رأس الخيمة ترسخ مكانتها وجهة للاستثمار العقاري

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكد بينوي كوريان المدير التنفيذي لـ«الحمرا» للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة، لـ«البيان الاقتصادي» أن القطاع العقاري في رأس الخيمة يكتسب أهمية متنامية، نظراً لاستراتيجية الإمارة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كأحد أكثر الوجهات لجذب الاستثمارات، وتوفيراً لتجارب المعيشة الرغيدة، في ظل دعم ورؤية حكومة رأس الخيمة الرشيدة، التي قادت إلى بروز بيئتها الاستثمارية الواعدة على الخريطة العالمية، والتي تمتاز باللوائح والتشريعات الداعمة لنمو وازدهار الشركات، حيث باتت الإمارة اليوم تحتضن أكثر من 16 ألف شركة مسجلة.

تحفيز النمو

وقال: تمتلك «الحمرا» مشاريع رائدة بقيمة استثمارية إجمالية تتخطى 700 مليون درهم، وتحرص باستمرار على تحفيز النمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، وخلق فرص العمل ودعم القطاعات الرئيسية.

وأضاف: تلبي قرية الحمرا تطلعات الباحثين عن أنماط الحياة المتنوعة، بفضل ما تقدمه من مرافق ونشاطات مميزة على غرار الشواطئ الرائعة، وما تحتضنه من فنادق عالمية المستوى ومرافق ترفيهية تشمل نادي الحمرا للغولف، حيث كشفت «الحمرا» مؤخراً عن «ممشى منار مول»، الذي يثري خيارات أنماط الحياة في رأس الخيمة ويقدم مجموعة واسعة من التجارب الفريدة للزوار والسكان على حد سواء، إذ أسهم هذا المشروع بترسيخ مكانة «منار مول» الرائدة كوجهة عائلية جذابة في الإمارات الشمالية.

مشاريع نوعية

وتمتلك «الحمرا» العديد من المشاريع في قطاعات التجزئة والضيافة التي تقدم للمستثمرين فرصاً واعدة، ومن بينها منار مول وقرية الحمرا وشقق باب البحر ووالدورف أستوريا رأس الخيمة وريتز كارلتون رأس الخيمة وغيرها، كما أعلنا مؤخراً عن خطة طموحة تمتد على مدار خمس سنوات، بدءاً من عام 2023 ولغاية 2027، وتؤسس استثماراً بقيمة مليار درهم، وهو أمر يمنح المستثمرين خيارات إضافية للاستثمار في الإمارة واغتنام ما تقدمه من حوافز وباقات تشجيعية.

وأوضح كوريان: تمتلك «الحمرا» منار مول والحمرا مول في إمارة رأس الخيمة، إلا أننا قمنا مؤخراً ببيع «الحمرا مول» إلى «الدار العقارية – الدار» مقابل 410 ملايين درهم، في خطوة أكدت على سجلنا الحافل بالنجاح في تشييد أصول عقارية تقدم قيمة كبيرة ضمن مواقع رئيسية في رأس الخيمة.

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