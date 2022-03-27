إطلاق مشروع «بن غاطي كريك» في دبي بتكلفة 400 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلمت شركة بن غاطي للتطوير العقاري، مشروع «بن غاطي أفينيو» السكني في منطقة الجداف بمدينة دبي الطبية في إمارة دبي، والذي يعد من أفضل المناطق العقارية في دبي في عام 2022، من ناحية الطلب والإقبال على الوحدات العقارية.

جاء ذلك في احتفالية كبرى عقدتها الشركة بفندق ماريوت الجداف في دبي يوم الإثنين 21 مارس 2022.

وأطلقت الشركة مشروعاً جديداً تحت اسم «بن غاطي كريك» في منطقة الجداف بتكلفة 400 مليون درهم، ويعد باكورة مشاريع الشركة التي تطلقها في العام الحالي، وتسعى الشركة إلى الاستفادة من الزخم الكبير الذي شهده القطاع العقاري بفضل استضافة فعاليات معرض «إكسبو دبي 2020» والخدمات المتنوعة التي تقدمها الإمارة، والأمن والاستقرار، وتصدر دبي قائمة أكثر المدن أماناً على الصعيد العالمي، والإقبال المتواصل للمستثمرين من مختلف دول العالم، وارتفاع الطلب على العقارات السكنية التي تتميز بموقعها المناسب، ومساحاتها المتعددة، وأسعارها التنافسية.

ويعد «بن غاطي كريك» مشروعاً سكنياً فخماً ويتكون البرج في مجمله من 21 طابقاً سكنياً، ويتميز بألوان متلألئة وتصميمات معمارية رمزية تُعرف بها شركة بن غاطي في سوق العقارات في دبي.

ويوفّر المشروع مجموعة من الشقق الفاخرة المكونة من غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف نوم وصالة، ويتجهز بمرافق عصرية ووسائل راحة متطورة إلى جانب منصة ترفيهية تتيح للسكان مساحات لركن السيارات لهم.

وبفضل موقعه المركزي في منطقة الجداف، فإن السكان يمكن لهم التمتع باتصال خالٍ من متاعب مرورية بالعديد من الوجهات السياحية الرئيسة في دبي، وذلك عبر شارع الخيل، وشبكات الطرق الرئيسة الأخرى وغيرها من خدمات النقل العام وما إلى ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن الوحدات السكنية تعكس تمثيل الرؤية التقليدية والبيئية الفريدة من نوعها. كما يقع المشروع بجوار العديد من مراكز التسوق والمتاجر والمرافق الترفيهية التي تضمن أنهم سوف يستمتعون بكل ما يلزم للحياة العصرية في متناول اليد.

علاوة عن ذلك، فإن المشروع يعد جزءاً من مجتمع سكني مثالي للعائلات، إذ ينصب التركيز على تقديم مفهوم جديد للمعيشة لسكان دبي، وذلك يتحقق لأنه يحتضن كل شيء يلبّي جميع متطلبات السكان، من مؤسسات تعليمية، ومراكز تجارية، ومدارس، ومستشفيات، وعيادات طبية، وأماكن لتناول الطعام وغيرها من المرافق اللازمة في العصر الحديث.

وبهذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: «يسعدنا الإعلان عن تسليم أحدث مشاريعنا العقارية في دبي إذ كان مقرراً الانتهاء منه وتسليمه في أواخر عام 2022، ولكن نظراً لنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع تقرر تسليمه هذا الشهر».

وأضاف: «يعد التسليم المبكر إنجازاً إضافياً يحسب لمصلحة الشركة وقدرتها على التنفيذ والتزامها مواعيد التسليم المحددة، ويأتي تعزيزاً لسمعة بن غاطي مطوّراً عقارياً، والذي أنجز أكثر من 40 مشروعاً بقيمة استثمارات تزيد على 3.5 مليارات درهم.. واليوم حظي بلقب أسرع مطور عقاري تسليماً للمشاريع» في الوسط العقاري.

وأشار إلى أنه منَ المُتعارف عليه في عالم العقارات أن المطور الذي يقوم بتسليم المشروع في الموعد المُحدّد له يعزز من ثقة العملاء بقدرات الشركة ويزيد الرغبة في الاستثمار في عقاراتها.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، أن مشروع «بن غاطي كريك» يتكون من أكثر من 400 وحدة سكنية ويتضمن نظام «سمارت هوم أوتوميشن» في الشقق الذكية بالإضافة إلى موقع المشروع في منطقة الجداف والذي يبعد دقيقتين ونصف دقيقة عن برج خليفة ودقيقة ونصف دقيقة عن دبي مول.

ولفت محمد بن غاطي، إلى أن القطاع العقاري في دبي يثير شهية المستثمرين في الوقت الراهن مع تحسن عوامل السوق الداعمة للشراء ما زاد الطلب على عقارات الإمارة في الفترة الأخيرة محلياً وخارجياً، في ظل جاذبية القطاع، واحتسابه أحد الملاذات الآمنة في خضم التوترات الجيوسياسية.

وأكد أنه «تاريخياً بعد كل أزمة، الطلب يزيد على القطاع العقاري، في ظل البحث عن الملاذ الآمن، لأن العقار يتميز بانخفاض التكلفة التشغيلية عكس المشروعات الأخرى».

ويعد مشروع «بن غاطي أفينيو»، الذي تم تسليمه الأسبوع الماضي في احتفالية أسطورية شملت ألعاباً نارية وفقرات غنائية واحداً من المشاريع المتميزة التي تقع في منطقة الجداف بمدينة دبي الطبية، ويمتد على مساحة نحو مليون قدم مربعة.

والمشروع الذي تم تسليمه وتصل تكلفته إلى 600 مليون درهم، عبارة عن برج سكني مكون من 35 طابقاً يضم 700 وحدة سكنية.

وتعد تشطيبات المشروع واحدة من أرقى التشطيبات فاستخدمت فيها مواد عالية الجودة، ويضم العديد من المرافق بما في ذلك قاعة رياضية، وحمام سباحة، ومسبح للأطفال، ومنطقة لعب للأطفال، ومتجر للبيع بالتجزئة، وردهة استقبال كبيرة، ومواقف للدراجات، و7 طوابق من مواقف السيارات المغطاة، ومصعد بانورامي.

وبموقعه المتميز المطل مباشرة على خور دبي وأفق دبي الشهير، يمتاز المشروع باللون البرتقالي المتميز لمشروعات «بن غاطي»، وتم تجهيزه بوسائل الراحة لتساعد على الوصول إلى نمط حياة حضري.

ويستمد مشروع «بن غاطي أفينيو» الذي تم تسليمه قبل موعده بعام كامل، تصميمه المعماري الحديث من إلهام الاستخدام الجميل للمنحنيات في المباني، ويتضمن المشروع مجموعة من الشقق المجهزة بشكل جميل في موقع رائع وتم التخطيط لكل منزل بمهارة مع نوافذ كبيرة ومناطق مفتوحة على مصراعيها، كما يتألف المشروع من مجموعة من الوحدات من نوع غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم وتاون هاوس ليصور النظرة المستقبلية للفن المعيشي الراقي.

وتم تصميم شرفات المبنى بشكل ملتوٍ لتفادي أشعة الشمس مع توافر إطلالة مذهلة على خور دبي وأفق دبي، وتمثل فكرة التصميم لابن غاطي جيت واي تفسيراً حديثاً للتصاميم التقليدية التي كانت ولا تزال رمزاً لثقافة الإمارات، ومناخها وتعد مثالاً نادراً لنمط العمارة التي غالباً ما تم تجاهله في وسط الاتجاه للحداثة والتطور في دبي.

ويتمتع السكان في الجداف بسهولة الوصول إلى مترو دبي بالإضافة إلى المعالم والأماكن الرئيسة الأخرى مثل مستشفى لطيفة ومركز وافي مول ودبي مول ولا يمكن أن ننسى المعلم العالمي الشهير (برج خليفة) بالإضافة إلى مركز دبي المالي العالمي وكلاهما على بعد 5 دقائق فقط من الجداف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز