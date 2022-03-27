«إنفراكورب» تدرج أول صكوك خضراء بـ 900 مليون دولار في بورصة لندن

المصدر: المنامة - البيان

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أعلنت «إنفراكورب» عن إصدار صكوك بقيمة 900 مليون دولار أمريكي، وهي أول صكوك خضراء على الإطلاق تصدرها مؤسسة بحرينية ويتم إدراجها في بورصة لندن.. تعكس هذه الصفقة الهامة استراتيجية «إنفراكورب» لتسريع نمو البنية التحتية المستدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا مع تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين وإضافة قيمة مستدامة للمجتمعات.

تعتمد «إنفراكورب»، ذراع البنية التحتية والاستدامة لمجموعة جي إف إتش المالية، الخبرة المتراكمة لدى المجموعة في دعم التنمية المستدامة للمجتمعات والاقتصادات التي تعمل فيها. كما أن خارطة طريق الاستدامة المعتمدة تعزز مكانة «إنفراكورب» كشركة رائدة في المنطقة في استثمارات الاستدامة ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية من خلال محفظة تغطي البنية التحتية الاجتماعية، والمشاريع متعددة الاستخدامات، فضلاً عن الحلول التنموية.

وعلق هشام الريس، رئيس مجلس إدارة إنفراكورب: «يسعدنا أن نعلن عن إصدار أول صكوك خضراء من البحرين من قبل إنفراكورب. وكلنا ثقة بأن هذه الصكوك ستترك أثراً إيجابياً مستداماً على قطاع تطوير البنية التحتية في منطقة الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويأتي طرحها استجابة لاهتمام السوق للفرص التي تحقق عوائد بالإضافة إلى المشاركة في ترك أثر ملموس في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

وأضاف: «في ظل نمو الصكوك الخضراء بأكثر من 17% سنوياً في عام 2021 إلى 15 مليار دولار أمريكي، والتوقعات بأن تظل الصكوك محل اهتمام رئيسي لسوق التمويل الإسلامي في عام 2022، من المتوقع أن يتراوح نشاط إصدار الصكوك بين 160 و170 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وفقاً لوكالة موديز. لذلك نتوقع تنامي رغبة المستثمرين تجاه الصكوك الخضراء والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في ظل استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة».

تدير إنفراكورب أصولاً تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربع من المساحات المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتعمل المجموعة على بناء منظومة مستدامة جزئياً من خلال الاستثمارات في محفظة البنية التحتية الاجتماعية التي تشمل مواد البناء والخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم أهداف التغير المناخي، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

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