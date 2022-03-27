بيع جميع وحدات المرحلة الأولى «قرطبة» من مشروع بلووم ليفينج

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت بلووم القابضة، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، اليوم، عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج. خلال أربع ساعات فقط من طرحها للبيع. كما أعربت الشركة عن عزمها لإطلاق المرحلة الثانية من المجمّع المستقل، وذي التصميم المبتكر، قبل نهاية العام الحالي.

تبلغ قيمة مشروع بلووم ليفينج 9 مليارات درهم إماراتي، الذي يهدف إلى توفير مجمعٍ عصري متكامل في إمارة أبوظبي.

كما تؤكّد عملية البيع السريعة، على تميّز مشروع بلووم ليفينج، في تلبية جميع احتياجات السكان، على اختلاف أعمارهم، مع توفير كلّ ما يحتاجونه في حياتهم اليومية. وسيسهم المجمّع الذي يستقبل السكان من مختلف الأجيال، إلى توفير تجارب معيشة رفيعة المستوى، تعزز التواصل الإنساني والاجتماعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يُعدّ النجاح الكبير لعملية بيع المرحلة الأولى من المشروع، دليلاً على ثقة سكّان دولة الإمارات ببلووم القابضة ومشاريعها، كما يعكس التزام الشركة بتقديم مجمعات سكنية شاملة، تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وتواكب متطلبات القطاع العقاري.

ويعكس نجاح قرطبة، التزامنا بتطوير مجتمعات ذات جودة عالية، تشمل كل ما يحتاجه السكان، لضمان تجربة معيشية مميزة واستثنائية لهم، بدءاً من المنازل المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد الأفضل في فئتها، والمصممة بأعلى المعايير، وصولاً إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة والمرافق المتنوعة لجميع أفراد الأسرة. وتعتبر الجودة في التصاميم، على رأس أولوياتنا، الأمر الذي يستقطب المستثمرين، ويعزز ثقتهم في علامة بلووم التجارية».

تم تسمية المرحلة الأولى من المشروع نسبةً إلى المدينة الأندلسية الشهيرة قرطبة، لتواكب النمط المعماري المستوحى من منطقة البحر المتوسط. وتتنوع الوحدات السكنية بين منازل تاونهاوس مؤلفة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 150 و170 متراً مربعاً، إلى جانب مجموعة من الفلل المستقلة، المؤلفة من ثلاث إلى ست غرف نوم، بمساحاتٍ تتراوح بين 250 و515 متراً مربعاً. وبيعت الوحدات السكنية بأسعار بدأت من 1.5 مليون درهم إماراتي، بخطط سداد مرنة، تعكس التزام الشركة بتوفير قيمة مجزية للعملاء، بأسعارٍ مدروسة، ووفق أعلى معايير الجودة.

ويمتد بلووم ليفينج على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف منزل، بما في ذلك مجموعة من الفلل ومنازل التاونهاوس والشقق، بتصاميم فن العمارة الإسبانية، والتي تناسب احتياجات السكان من مختلف الأعمار.

ويتميز المجمع السكاني بوجود «تاون سنتر»، الذي يشمل مجموعة من أفضل المطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة للمقيمين والزوار، فضلاً عن مركز صحي، والعديد من المرافق الأخرى، وذلك لضمان حصول السكان على كل ما يحتاجون إليه بسهولة، دون الحاجة إلى مغادرة المجمع. ويضم مجمع بلووم ليفينج أيضاً، مدرستين دوليتين، بموقع استراتيجي، يمكن الوصول إليهما سيراً على الأقدام، أو بالدراجة الهوائية، من أي مكان داخل المشروع.

وتُضفي البحيرة رونقاً جمالياً مختلفاً في المجمع السكني، حيث تشكل وجهةً ترفيهيةً، والمكان الأفضل لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. بالإضافة إلى أنها ستكون حلقة وصل لممرات المشاة والمرافق والأحياء، فضلاً عن أصوات المياه الهادئة، والمناظر الطبيعية الخضراء، التي توفر بيئة صحية وآمنة لجميع السكان.

ويمكن لسكان المجمّع، الاستفادة من مجموعة واسعة من المرافق والأنشطة الترفيهية الملائمة لجميع الأعمار، بدءاً من مجموعة الحدائق المتنوعة لممارسة الأنشطة الرياضة، كاليوغا ومسارات المشي والمنتزهات، وصولاً إلى المسابح والنوادي الرياضية، بالإضافة إلى استضافة العديد من الفعاليات، وتنظيم الاحتفالات. ويتضمن المجمع حديقة مخصصة للحيوانات الأليفة، لتلبية احتياجات السكان، وتوفير سبل الراحة لهم. ويهدف المشروع للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الرضا للسكان والمجتمع، وتعزيز جودة حياتهم بشكل مستدام.

ويحظى المُجمع السكني بموقعٍ متميز قرب مدينة زايد، وشمال مدينة شخبوط، بالقرب من مطار أبوظبي الدولي. وسيتم تطوير مشروع بلووم ليفينج على عدة مراحل، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى، قرطبة، بحلول الربع الأخير من عام 2024.

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