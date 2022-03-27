«ريزان» تتوسع في «سوق الذهب» الجديد بدبي

المصدر: دبي- البيان

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قامت اليوم «ريزان للمجوهرات»، واحدة من الأطراف الرائدة في صناعة السبائك الذهبية وتجارة الذهب بالجملة في الإمارات، بافتتاح مكتبها في «سوق الذهب» الجديد بدبي، وذلك في إطار مسعاها لتعزيز نطاق تواجدها في السوق.

وافتتح إم. إيه يوسف علي، الحاصل على وسام «بادما شري» الرفيع في الهند، رئيس «مجموعة لولو الدولية» ونائب رئيس «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي»، المكتب الجديد رسمياً، بحضور نُخبة من كبار الزوار، المسؤولين الحكوميين وممثلي «ريزان للمجوهرات».

وبالتزامن مع افتتاح مكتبها في دبي، أطلقت «ريزان للمجوهرات»، أيضاً مُنتجيها الجديدين كيلو ذهب وسبيكة الذهب عيار تولا، من مجموعة «أوريس ريفاينري» التابعة لها. وتُعد «أوريس ريفاينري» أول مشروع صناعي مُشترك من نوعه، ويُشارك فيه رائد أعمال من ولاية «كيرالا» الهندية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة باستثمار قيمته 20 مليون دولار أمريكي، بطاقة إنتاجية أولية مُستهدفة تبلغ 30 طناً من الذهب والمُصوغات سنوياً.

وتضمنت قائمة كبار الزوار، الذين حضروا حفل افتتاح مكتب «ريزان للمجوهرات» في دبي السيد. كوروكولي محي الدين، عضو الجمعية التشريعية بولاية «كيرالا»، السيد. شمس الدين بن محي الدين، رئيس «مجموعة ريجنسي»، ورئيس «مجموعة ريزان» والعضو المُنتدب بها، شانوب بي بي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيشور»، هاشق بانديكادافاث، أمين عام «المركز الثقافي لمسلمي كيرالا» بالإمارات، بي كيه أنور ناها، شاهين علي، المستشار المالي لمجموعة «بي بي»، والرئيس التنفيذي لشركة «فيفث ستراتيجي»، المدير التنفيذي لمجموعة «كيسان»، صقر حسين، مدير العمليات بمجموعة «ريزان»، خواجة مظهر الدين، مدير عام، محمد عاشق، مدير مجموعة «كيسان»، مجيب الرحمن، مدير مجموعة «ريزان»، صديق كوباث، مدير «مصنع كيميا الدولي للصابون»، ومحمد جياد وآخرين.

وتُعد «ريزان للمجوهرات» اسماً معروفاً في تجارة السبائك الذهبية، العُملات الذهبية والمجوهرات، وتتواجد من خلال تجارتي الجملة والتجزئة، ومع تدشين مجموعة مُنتجاتها الجديدة من «أوريس ريفاينري»، فإن الكيلو غرامات الذهبية والسبائك الذهبية عيار تولا، التي تحمل شعار «صُنع في الإمارات» ستتوافر الآن لعملاء الذهب.

وتحظى المجموعة بسُمعة يتجاوز عُمرها 40 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وتُعد غالبية منافذ تجارة المجوهرات في المنطقة من عملائها.

وقال شانوب بي بي، رئيس «مجموعة ريزان» والعضو المُنتدب بها، في مؤتمر صحفي: «يُعد فتح مكتب «ريزان للمجوهرات» في صالح عملائنا عبر تجارتي الجُملة والتجزئة، ونعتقد أن هذا سيساعدنا في إضافة المزيد من القيمة إلى مُنتجاتنا التي ترتكز بالأساس على عملائنا. ومع افتتاح المجموعة الجديدة، سنغدو قادرين على تحسين مستويات تركيزنا على استقطاب عُملاء عالميين جُدد».

ويمتد نطاق عمل «ريزان للمجوهرات» ليشمل الذهب الخُردة أو المُستعمل، فئات متنوعة من السبائك الذهبية، العُملات الذهبية والمجوهرات. وتمتلك المجموعة 10 منافذ عبر المنطقة، منها 3 في «سوق الذهب» بدبي، ومنفذ واحد في كل من «بر دبي»، أبوظبي، والشارقة، ومنفذين في سلطنة عُمان، منهما وحدة تصنيع.

وتتضمن شركات المجموعة «ريزان للمجوهرات والمعادن النفيسة»، «مصنع كيميا الدولي للصابون»، «إيه كيو دياموندز»، «شركة بيك للتجارة»، «جيموف سانتيزر»، «ديجيتريكس» (وهي شركة متخصصة في تقنية المعلومات)، و«ريزان للتجارة والمراكز».

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