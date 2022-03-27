«آفاق الإسلامية للتمويل» تفوز بجائزة «دبي للخدمة المتميزة»

المصدر: دبي- البيان

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في إنجاز جديد يضاف إلى رصيدها الكبير من الجوائز التقديرية، فازت «آفاق الإسلامية للتمويل»، بجائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة لعام 2022 التي نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في فئة أفضل علامة تجارية ضمن قطاع الخدمات، وذلك تقديراً لخدمته المتميزة على قنوات التواصل الاجتماعي، والسرعة في الرد على العملاء، وتقديم معلومات واضحة لهم، وحل مشكلاتهم.

وتأتي هذه الجائزة بعد سلسلة من الجوائز التي تعترف بريادة «آفاق الإسلامية للتمويل» في تعزيز تجربة المتعاملين، حيث حصدت «آفاق الإسلامية للتمويل» عام 2021، العديد من الجوائز المرموقة، بما فيها جائزة أفضل تمويل في الشرق الأوسط وأفريقيا لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، وجائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية المفتوحة وواجهة برمجة التطبيقات من MEA Finance، وجائزة أفضل علامة تجارية كجهة عمل، وجائزة السعادة في مكان العمل.

إن هذا الإنجاز الجديد يُشكل استمراراً لمسيرة «آفاق الإسلامية للتمويل» في تقديم خدمات متميزة، من خلال الفروع والقنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي. وستواصل «آفاق الإسلامية للتمويل» جهودها الدؤوبة لتلبية احتياجاتهم واعتماد أفضل المعايير العالمية للارتقاء بخدماتها وتقديم الأفضل لعملائها في المستقبل في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة«.

تأسس برنامج دبي للخدمة المتميزة في عام 2002، وهو يهدف إلى اكتساب ثقة العملاء وجعل تجربة»التسوق في دبي«متعة حقيقية، يجمع هذا البرنامج بين كافة الشركات المشاركة على لائحة مشتركة لأخلاقيات الأعمال والمعايير الأساسية لتميز خدمة العملاء، وقد حددت هذه الجائزة ثبات نهج Levi’s على مطابقة المعايير المختلفة التي وضعها البرنامج، بما فيها الممارسات الأساسية والتي تشمل مظهر المنافذ وسياسات الإرجاع والتبادل الواضحة، استخدام موظفين يتعاملون بلطف مع العملاء ويفهمون احتياجاتهم، توصيل الخدمات، بذل أقصى الجهود لإرضاء العملاء، توفير بيئة من الرفاهية والسلامة وغيرها.

الجدير ذكره أنّ»آفاق الإسلامية للتمويل«هي شركة مساهمة خاصة تأسست في العام 2006 كشركة تمويل تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقرّها الرئيسي في إمارة دبي، وتقدّم مجموعةً واسعة من برامج التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديمها خدماتٍ ومنتجاتٍ مالية مختلفة من خلال منافذ الأعمال المتوفرة في الدولة، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة؛ وكانت قد حصلت على المركز الأول في تصنيف»أكثر أماكن العمل سعادةً«على مستوى مؤسسات القطاع الخاص للعام الثالث على التوالي، وعلى جائزتيْ»أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل«و»أفضل برنامج لمشاركة الموظفين) للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى جوائز عديدة تقديراً لدورها الرائد في المنطقة وأدائها الذي يرقى إلى أعلى المستويات.

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