«دبليو كابيتال» تختتم معرضها العقاري في أبوظبي بتسويق «ديار ميدتاون نور»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، معرضها العقاري في إمارة أبوظبي، والذي شهد التسويق لمشروع ميدتاون نور، التابع لشركة ديار للتطوير العقاري، والتي مقرها دبي.

واستمر المعرض العقاري، الذي عقد في فندق دوسيت تاني أبوظبي، لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من يوم 21 إلى 23 مارس 2022.

وتعليقاً على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن المعرض شهد نجاحاً ملحوظاً في التسويق لمشروع «ميدتاون نور»، التابع لشركة ديار للتطوير العقاري، وسط إقبال كبير بسبب عدة عوامل، أبرزها تقديم عرض بتسهيلات السداد على مدى 7 سنوات.

وأشار الزرعوني إلى أن شركة ديار للتطوير العقاري، قدمت عرضين للمشترين، الأول، أن يقوم المشتري بسداد 25 % خلال فترة الإنجاز في سنة، و75 % يدفعها على مدار 6 سنوات بعد التسليم، على أن يكون استلام المشروع في شهر مارس من عام 2023، فيما تمثل العرض الثاني في الإعفاء من رسوم التسجيل.

وأكد وليد الزرعوني، على الدور الإيجابي للمعارض العقارية في جذب العملاء والمشترين، مشيداً بالعروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء، ما ساهم في تسجيل تصرفات عقارية غير مسبوقة، خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إلى أهمية المعارض العقارية، وسط جاذبية عقارات دبي أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بينما تعيش دبي نقلة حضرية جديدة، تتبني فيها تعزيز البنية التحتية، والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على السكن خلال العقدين المقبلين.

وكشف الزرعوني أن مشروع «ديار ميدتاون نور»، هو مشروع سكني فخم، يوفر استوديوهات وشقق رائعة، مكونة من (123 غرف نوم)، تقع في مدينة دبي للإنتاج.

كما يتألف المشروع من 7 مجمعات سكنية، تضم 593 وحدة سكنية، والمرافق العصرية، والتسهيلات المتطورة التي تساعد في خلق جو نابض الحياة، لعيش حياة رغيدة وسط المساحات الخضراء.

ويحتل المشروع موقعاً متميزاً على شارع الشيخ محمد بن زايد، ما يتيح للمقيمين سهولة الوصول إلى أبرز معالم دبي، وأروع مناطقها. كما يقع بالقرب من حديقة دبي المعجزة، مدينة دبي الرياضية، مدينة دبي للسيارات، ما يتيح للمقيمين تجارب رائعة لعيش نمط حياة فاخر.

ويتم تصميم الوحدات السكنية في المشروع بهندسة معمارية مذهلة، وتشييدها بالمواد عالية الجودة، وتزويدها بالمرافق الممتازة، وذلك كله لتوفير المقيمين أقصى درجات من الراحة والسعادة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز