«الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» منصة إقليمية لتسويق أحدث المشغولات

المصدر: الشارقة- البيان

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أكد عارضون مشاركون في «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2022»، الذي تختتم فعاليات دورته الـ 49 مساء اليوم (الأحد) في مركز إكسبو الشارقة، أهمية الحدث كمنصة إقليمية لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات، في ظل تمكنهم من تحقيق عوائد مجزية ومبيعات كبيرة فاقت توقعاتهم،

حيث شهد المعرض منذ انطلاقته في 23 مارس الجاري إقبالاً لافتاً من التجار والزوار للاستفادة من العروض النوعية، والاطلاع على آخر خطوط الموضة من الحلي والمجوهرات والساعات والألماس والمشغولات الذهبية، التي عرضتها أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية من 20 دولة حول العالم، إلى جانب ما قدمه إكسبو الشارقة من فرصة متميزة للجمهور، للقاء النجمة اللبنانية نجوى كرم، التي حلت كضيفة شرف في المعرض، بالإضافة إلى حضور سفير الألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ونخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي.

دور رائد

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أهمية معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ودوره الرائد في تعزيز انتعاش قطاع تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات على المستوى المحلي والإقليمي، ودعم أصحاب الشركات والعاملين في هذا القطاع، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصممين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وأعمالهم، وتشجيعهم للدخول إلى سوق العمل واكتساب خبرات عملية جديدة.

وأشار المدفع إلى أن المعرض لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً على مدار خمسة أيام، وهو ما كان متوقعاً، حيث أصبح المعرض يشكل منصة استثنائية تحظى بمتابعة ومشاركة كبار مصنعي ومنتجي الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم، ووجهة مميزة لدى الزوار وعشاق اقتناء المجوهرات الثمينة والحصرية، مما عزز مكانة المعرض كواحد من أهم الفعاليات الاقتصادية، التي تدعم سياحة الأعمال في الإمارة، وتروج للإمارة كمركز اقتصادي وثقافي بارز على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مشاركة أولى ناجحة

وأعربت المصممة عائشة راشد صاحبة مجوهرات «أرقى» عن سعادتها بمشاركتها الأولى في المعرض، واصفة إياها بالناجحة بامتياز في ظل ما شهده المعرض من إقبال واسع من الزوار، مشيرة إلى أن المعرض شكل لها فرصاً مهمة لعرض أحدث تصاميمها ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات أمام شريحة واسعة من الجمهور، مؤكدة حرصها على المشاركة في الدورات القادمة للمعرض، في حين قال مونيج بوتاني من مجوهرات «بوتاني»: هذه المشاركة الأولى لنا في المعرض، وما دفعنا للحضور هو السمعة العالمية المرموقة، التي يحظى بها الحدث الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، والإقبال الكبير من الزوار.

أرقى التصاميم الإيطالية

من جانبه أكد كارلومار كالي من مجوهرات لوكاكاراتي الإيطالية حرصه المستمر على المشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، نظراً لسمعته المميزة، وما يشكله من فرصة أمام الشركة لعرض أحدث منتجاتها وتصاميمها الحصرية لزوار المعرض، إلى جانب عقد شراكات مع تجار وعاملين في صناعة الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المنتجات التي تم تقديمها من قبلهم تميزت بالدمج بين التصاميم الإيطالية التقليدية والتصاميم العصرية، في حين قالت ديزلينا لوبي من علامة «إستانبولي جيويلي» للمجوهرات الإيطالية: حرصنا جداً على المشاركة بهذا المعرض، لما يتمتع به من مكانة محلية وعالمية مرموقة، وما يجمعه تحت سقفه من مصممين محترفين، مشيرة إلى أن المجموعة التي قدمتها الشركة في هذه الدورة ضمت تصاميم مشغولة بطريقة يدوية، مستوحاة من خط التراث الإيطالي ممزوجة بلمسات عصرية تضفي عليها طابعاً خاصاً لينال إعجاب مختلف أذواق زائري المعرض.

ويواصل المعرض تقديم المفاجآت الرائعة لزواره مع توفير المزيد من الفرص للفوز بالجوائز الثمينة، حيث سيتم السحب في مساء اليوم على مجموعة من الجواهر والألماس، إلى جانب السحب على الجائزة المالية الكبرى، التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.

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