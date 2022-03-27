«ضمان الاستثمار» تستهدف زيادة عمليات تأمين الاستثمار والتجارة في الإمارات

المصدر: الكويت - البيان

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تشارك المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» في «الملتقى السنوي للاستثمار» الذي تنظمه سنوياً وزارة الاقتصاد الإماراتية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، خلال الفترة 29-31 مارس 2022، بمركز دبي للمعارض EXPO 2020.

وأفاد عبد الله أحمد الصبيح، مدير عام المؤسسة، في بيان صحفي بهذه المناسبة أن «ضمان» تشارك كراع فضي لأعمال هذا الملتقى المهم، حرصاً منها على دعم الجهود الترويجية التي تقوم بها الإمارات بهدف استقطاب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، مشدداً على حرص المؤسسة على تعزيز دورها في هذا المجال في مختلف الدول الأعضاء.

وأضاف الصبيح إن وفد المؤسسة المشارك في الملتقى سيقوم ومن خلال جلسات الملتقى وجناح المؤسسة في المعرض المصاحب للملتقى بتعريف المشاركين من المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال بشكل عام بخدمات المؤسسة التأمينية ضد المخاطر السياسية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب، وكذلك خدمات التأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية للمُصدرين من الدول العربية.

وأوضح الصبيح أن الإمارات عضو مؤسس في «ضمان» منذ عام 1974 وتساهم بحصة تبلغ 7.15% من رأسمالها وتمثلها وزارة المالية في اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة، وعلى مدار تاريخها وقعت المؤسسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع العديد من الجهات الإماراتية، منها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تعد أحد الأعضاء البارزين في اتحاد أمان الذي أسسته «ضمان» بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وأضاف إن المؤسسة تتعاون مع الجهات الإماراتية ذات الصلة في أمور الاستشارات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة لإصداراتها مثل تقرير مناخ الاستثمار والنشرات والدراسات الأخرى، كذلك تشارك المؤسسة في عدد من المؤتمرات والأنشطة التي تنظمها الإمارات.

وأشار الصبيح إلى أن المؤسسة تقدم عدة خدمات للإمارات أبرزها تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة إلى الإمارات العربية المتحدة، كما تقدم المؤسسة خدمة تأمين ائتمان الصادرات الإماراتية إلى مختلف دول العالم، وكذلك تأمين ائتمان واردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية الإماراتية.

وكشف الصبيح عن أن المؤسسة تسعى لزيادة استفادة الدول الأعضاء ومنها الإمارات من عملياتها التأمينية وأنشطتها مشيراً إلى أن الإمارات استفادت من 8.9% من مجمل عمليات المؤسسة التراكمية خلال الفترة ما بين عامي 1975 و2021، بقيمة 2737 مليون دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع الإماراتية والاستثمارات الإماراتية في الدول العربية، وبقيمة 1369 مليون دولار كتأمين لعمليات استيراد السلع للإمارات والاستثمارات العربية والأجنبية الواردة إلى الإمارات، كما أن إجمالي عقود المؤسسة السارية في الإمارات بلغت ما قيمته 49.2 مليون دولار تمثل 3.7% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية 2021.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسياً لها، وهي حاصلة على تصنيف AA- من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.

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