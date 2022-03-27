«دويتشه هوسبيتاليتي» تبرم اتفاقية لإدارة فندق وقرية الحمراء برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقّعت دويتشه هوسبيتاليتي وشركة الحمرا للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة، اتفاقية لإدارة فندق الحمراء ريزيدنس وقرية الحمراء، تحت علامتي شتيجنبرجر ريزيدنسز وماكس باي دويتشه هوسبيتاليتي في المستقبل، على أن يكون هذا التوسع سبباً في دخول دويتشه هوسبيتاليتي سوق إمارة رأس الخيمة.

وقع الاتفاقية بينوي كورين، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا، وماركوس برنهارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة دويتشه هوسبيتاليتي.

وأوضح ماركوس برنهارد، الرئيس التنفيذي لدويتشه هوسبيتاليتي، تمثل شراكتنا مع الحمراء للتطوير العقاري خطوة رئيسيةً هامةً في استراتيجية النمو التي تتبعها دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط، مؤكداً أن دولة الإمارات سوق مزدهر يتيح لعلاماتنا التجارية الثماني إمكانيات نمو عالية، وعليه، سيمكننا التعاون مع شريك محلي قوي من الاستفادة من هذه الإمكانيات بأفضل طريقة ممكنة.

وأكد بينوي كورين، الرئيس التنفيذي لشركة الحمراء للتطوير العقاري، بصفتنا شركة تطوير واستثمار رائدة في مجال أسلوب الحياة في رأس الخيمة، نركز على تعزيز جاذبية الإمارة ودعم الشراكات الإقليمية والعالمية التي تعود بقيمة استثنائية على عملائنا وضيوفنا، حيث تدعم استراتيجيتنا رؤية القيادة لتعزيز سمعة رأس الخيمة كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار، ولا شك أن توسع دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط من خلال إدارة أصولنا الحائزة على الجوائز يسلط الضوء على جاذبية رأس الخيمة المتنامية للمستثمرين العالميين كما على الإيرادات التي تحققها الحمراء من خلال أصولها الحالية ذات القيمة العالية.

وأوضح سيجفريد نيرهاوس، نائب رئيس دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط، في ظل تزايد الطلب باستمرار في منطقة الخليج، يسعدنا العمل مع الحمراء لتعزيز حضورنا في المنطقة. نحن على ثقة من أن هذين الفندقين الجديدين سيشكّلان الإضافة المثالية إلى محفظة دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط.

وأضاف: يشكّل فندق الحمراء ريزيدنس وقرية الحمراء جزءاً من وجهة الحمرا السياحية المتكاملة الحائزة على الجوائز والتي تسمح للضيوف بالوصول إلى نادي الحمرا للغولف وهو ملعب غولف للبطولات مكوّن من 18 حفرة، إلى جانب مرسى الحمراء ونادي اليخوت، ومركز الحمراء التجاري، يقع فندق الحمراء ريزيدنس بجوار الشاطئ مباشرة، ويتألف من 143 شقة تتراوح بين شقق الاستوديو والبنتهاوس، ويضم المجمع أيضًا مطعمًا عالميًا وركنًا للمشروبات على الشاطئ وركنًا للمشروبات على المسبح ومسبحًا وصالة ألعاب رياضية وملاعب تنس. كذلك، تتميز قرية الحمراء بمساحات خضراء شاسعة وأجواء مريحة، وتضم 219 غرفة موزعة على 52 فيلا مع مرافق ترفيهية أخرى متنوعة مثل مسبح ومطعم وركن مشروبات.

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