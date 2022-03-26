معرض العقارات الدولي يستشرف فرص الاستثمار الجديدة

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت اليوم فعاليات معرض العقارات الدولي 2022، بنجاح كبير، والذي استمر 3 أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 1600 مستثمر عقاري عالمي، بهدف استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار العقاري، حيث يمكث المستثمرون لمدة 10 أيام في الإمارات، وفق برنامج زيارات واجتماعات مكثّفة.

وتألف الوفد من مجموعة من كبار المستثمرين العالميين - من أصحاب الملاءات المالية والدخول المرتفعة - من مختلف الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وهو ما مثّل إضافة نوعية لزوار المعرض العالمي، وعزز المبيعات العقارية لمختلف الشركات العقارية المشاركة في المعرض.

واستقطب المعرض آلاف الزوار الذين أتوا من كل الإمارات ودول المنطقة، لشراء الوحدات العقارية، لا سيما أن المعرض يتيح بيع وشراء العقارات بالتجزئة. وشهد المعرض على مدى ثلاثة أيام، إقبالاً محلياً وعربياً وعالمياً كبيراً من الزوار، في وقت يعزز سوق العقارات الإماراتي موقعه على خارطة الوجهات العقارية في العالم.

وتواصل زوار المعرض على مدى 3 أيام، مع نخبة من الشركات العقارية في المنطقة، إضافة إلى شركات الوساطة العقارية، والشركات الاستثمارية، في وقت قامت الشركات العارضة باستعراض أحدث خدماتها ومنتجاتها للعملاء، من مستثمرين ومستهلكين نهائيين.

وشهد المعرض توقيع شراكات استراتيجية جديدة واستثمارات ملتزمة في بعض المشاريع العقارية الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعكس النتائج الإيجابية للمعرض الثقة الواضحة في نمو وتقدم لقطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات.

وأشار منظمو المعرض إلى ان الزيادة الكبيرة في المشاركة هذا العام تشير إلى انتعاش قطاع العقارات في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. وأشار خبراء في القطاع إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات حركة مستمرة وبشكل تصاعدي، والذي يمكن أن يعزى إلى العدد الكبير من المشاريع العقارية التي تطرح حالياً تلبية للطلب المتنامي من المشترين النهائيين للاستثمار في قطاع العقارات.

وخلال اليوم الثالث والأخير للمعرض، انضم المشاركون إلى العديد من الأنشطة المهمة والتي تضمنت توقيع شراكات عالمية ومذكرات تفاهم بين الاتحاد الدولي للعقارات والعديد من الشركات وتبع ذلك تقديم الكلمات الرئيسية من كبار خبراء العقارات مثل الدكتور محمود البرعي، رئيس الاتحاد الدولي للعقارات، الإمارات، و«جوردي ريبو»، رئيس الاتحاد الدولي للعقارات، و«جاك روجيري»، من الأكاديمية الفرنسية.

واختتم اليوم الأخير من المعرض باجتماع ناقش العديد من القضايا مثل «سوق العقارات ما بعد عالم كوفيد من منظور اقليمي.

عودة الانتعاش

وتناول المتحدثون في الحلقة النقاشية التغييرات المختلفة التي طرأت على نشاط الأعمال في فترة ما بعد كوفيد، وكيف يمكن أن تساعد هذه التغييرات في عودة القطاع إلى الانتعاش من جديد. كما استعرض المشاركون كيف يمكن للوضع الحالي أن يؤثر على قطاع العقارات الاقليمي، كما قدموا توصيات لمعالجة التحديات الحالية. ومن بين الذين شاركوا في الجلسة النقاشية السيد فاروق محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة سيلفرلاين، و»جو فان دي واو«، الشريك المؤسس،»ذا هاوس فريند العقارية«، ونائب الرئيس، الاتحاد الدولي للعقارات في بلجيكا و»فليبس توفانو«، الرئيس التنفيذي لشركة»توفانو كابتيال«ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعقارات في أسبانيا و»الينا ايبي«، جمعية الوسطاء العقاريين، والاتحاد الدولي للعقارات، الولايات المتحدة الامريكية.

وانعكس نجاح تنظيم معرض العقارات الدولي في التصريحات التي أدلى بها مجموعة من المشاركين والذين أجمعوا على أن تنظيم المعرض كان ناجحاً وكان بمثابة منصة استراتيجية لقطاع العقارات.

وقال حارس شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة»جاينت بيلدرز«من باكستان:» حضرنا إلى معرض العقارات الدولي لأننا نعلم أنه حدث عالمي ومشاركين من أنحاء العالم. وأردنا ان نستغل هذه المنصة لعرض فرصنا الاستثمارية، ومعرفة المستجدات في سوق العقارات الإماراتي والاقليمي«.

وقال»مانوال تشين«، مستشار في»ري/ ماكس كوليكشن«من البرتغال:»لقد أتينا لتمثيل البرتغال ومقابلة المستثمرين والشركاء الآخرين في القطاع لزيادة الوعي بثقافة دولتنا الغنية، وأطعمتها وأسلوب الحياة فيها. وظللنا نعمل مع دبي منذ وقت طويل والآن أصبحنا ملمين بكافة احتياجات عملاء قطاع العقارات هنا«.

وقال»فيكرانت باتيل«، رئيس المبيعات في»شري فيكاتيش بيلدكون«:»هدفنا هو القاء الضوء على شركتنا من خلال معرض العقارات الدولي والذي كان منصة ممتازة لمقابلة المستثمرين من جميع أنحاء العالم. وقد ساعدنا تواجدنا في المعرض في استكشاف الفرص الاستثمارية ومعرفة آخر المستجدات في القطاع العقاري«.

فرص استثمارية

من جانبها تقوم جمعية ميامي للوسطاء العقاريين بخلق فرص استثمارية عالمية بين دبي وجنوب فلوريدا، وكليهما من الأسواق الصاعدة في القطاع العقاري وفق مسؤولين من الرابطة.

وقال»فرناندو أرينسيبيا«، رئيس مجلس الإدارة لجمعية ميامي للوسطاء العقاريين»تتمتع كل من ميامي ودبي بامكانات هائلة تدعم نمو الشركات التجارية العالمية، ولذلك نحن سعداء للغاية تواجدنا في دبي واستضافة معرض العقارات الدولي لنا".

وتقوم جمعية ميامي للوسطاء العقاريين باغتنام تواجدها في معرض العقارات الدولي لتوسيع عدد قاعدة شركائها في العالم، حيث أن هذه التحالفات تخلق فرص أعمال لأعضاء جمعية ميامي للوسطاء العقاريين، كما تعزز من مكانة ميامي العالمية على خارطة القطاع العقاري العالمي. كما انها تقدم الموارد وشبكات التواصل للشركاء الدوليين لميامي.

ووضعت ميامي للوسطاء العقاريين شراكة جديدة تستهدف وضع خطط وإطلاق برامج لتعزيز الفرص الاستثمارية بين أسوق دبي وميامي. وأتاح معرض العقارات الدولي للجمعية فرصة تعزيز مكانتها كمدينة رائدة، والعمل على جذب استثمارات تجارية وسكنية في جنوب فلوريدا وتأكيد امتيازات مزاولة الأعمال مع أعضاء جمعية ميامي للوسطاء العقاريين.

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