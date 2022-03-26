تدشين «برق» الإماراتية لحلول التنقل الذكي والخدمات اللوجستية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «برق» الإماراتية المتخصصة في مجال حلول التنقل الذكية والخدمات اللوجستية، عن التدشين الرسمي، لبدء أعمالها في الدولة، حيث من المقرر أن توفر الشركة الجديدة لعملائها حزمة متكاملة من الخدمات التي تسهم في تعزيز تجربتهم، بما يتعلق بخدمة توصيل «الميل الأخير»، تماشياً مع جهود الدولة، في دعم مسيرة النمو ضمن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل وخدمات التجارة الإلكترونية في الإمارات.

وأشارت الشركة خلال الحفل الذي نظمته، بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، إلى أنها تستهدف عبر مجموعتها الخاصة من المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، معالجة تحديات التسليم في الصناعات والمجالات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والاحتياجات اللوجستية، وعمليات وإجراءات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال أحمد سهيل فارس المزروعي، الشريك المؤسس للشركة، أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً لا يجاريها فيه أحد بمنطقة الشرق الأوسط في احتضان الأفكار والمشاريع الإبداعية المبتكرة، والذي جاء كنتيجة لحرص الحكومة على دعم الشركات الناشئة، عبر توفير بيئة الأعمال المثالية والحاضنات التكنولوجية، فضلاً عن امتلاكها للبنية التحتية فائقة التطور.

وأفاد: يمثل الإعلان عن إطلاق شركة «برق» الجديدة وما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة في مجال التنقل، بادرة رئيسية وخطوة مهمة نحو خططنا العامة للشركة، لتكون في طليعة قطاعات النقل الصديق للبيئة في المنطقة، حيث يمثل التنقل جزءاً رئيسياً من استراتيجية الشركة، باعتباره عاملاً أساسياً لتعزيز البصمة الخضراء ضمن المجمعات العمرانية المستدامة.

وأضاف: مستندة إلى بنيتها التحتية المتطورة، كانت دولة الإمارات ولا تزال حاضنة للابتكار وسباقة في تسخير كل ما هو واعد لترسيخ دورها في مجال النقل المستدام، وتحقيق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ونتطلع قدماً إلى نشر وتوفير حزمة منتجاتنا المتميزة، وإضافتها إلى باقة المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تطلقها وتدعمها الدولة في كافة المجالات.

من جانبه قال عبد الله أبو الشيخ، الشريك المؤسس، والمدير التنفيذي للشركة: إن الإمارات، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في المحافظة على البيئة وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، تدعم كافة الجهود العالمية من أجل تعزيز التحول نحو منظومة النقل الصديقة للبيئة، وبما يخدم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتجلى اليوم في نجاحها بقطع شوط كبير، في خفض نسب الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل بشكل ملحوظ عبر خطط ومبادرات رائدة، شملت كافة المجالات المرتبطة بالبيئة.

وتابع: يمثل تدشين الشركة، خطوة مهمة ضمن مشاريعها في مجال المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، ونحن في «برق» فخورون بتسخير خبراتنا وجهودنا للمساهمة في دعم تحقيق التحول ضمن قطاع النقل بالدولة، موضحاً في الوقت نفسه بأن من شأن تنويع خيارات التنقل في الدولة، أن يعزز جهودها في دفع عجلة التنمية المستدامة، بالتوازي مع المساهمة بدور فاعل في جهود الحد من التغير المناخي.

وأشار إلى أنه وفي ظل القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، نتطلع إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتكون أبوظبي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبنى هذه المنظومة الرائدة وتوظف أهم التقنيات الحديثة في تعزيز قطاع النقل المستدام الصديق للبيئة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وأشار مازن الجبير الشريك المؤسس للشركة إلى أن الشركة، تتولي حالياً مهام، إنتاج 3 طرازات مختلفة من مركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتي روعي في عملية تصميمها وتصنيعها، تزويدها بمواد تتناسب مع الظروف المناخية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتضمن قائمة الطرازات التي تنتجها الشركة الدراجة «Rena Max»وهي دراجة كهربائية، تم تصميمها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، فهي مزودة بأنظمة سلامة وأمان، تسهم في تعزيز وترسيخ حرص الشركة على الحفاظ على صحة وسلامة قائدها.

وقال مازن الجبير، إن الشركة، راعت عند تصميمها للدراجة، تزويدها بأنظمة إلكترونية متطورة تمكنها من قياس وتسجيل، بيانات الرحلات المختلفة التي يقوم بها السائق، والتي يمكن استخدامها فيما بعد، في إجراءات تحسين الكفاءة التشغيلية، كما تم تجهيز الدراجة، بصندوق تخزين، يتيح لقائدها التحكم في درجة حرارته، بما يسمح له تحديد درجات الحرارة التي تتلاءم مع طبيعة العناصر والأغراض المنقولة بداخلها والمراد تسليمها للمستهلك.

وفي مجال الطائرات المسيرة «عن بعد»، أنتجت الشركة طائرة «ياس 1»، وهي طائرة بدون طيار «درون»، مزوده بكاميرات وأجهزة إرسال ومحرك متطور، يمكنها من الطيران لمسافات بعيده، كما تم تصميمها بمواصفات ومواد صلبة تمكنها من حمل المعدات الطبية والأدوية وغيرها، والطيران بها إلى مسافات وارتفاعات شاهقة.

وتسهم طائرة «ياس 1» في سرعة وسهولة، نقل العينات والمستلزمات الطبية وإدارة حالات الطوارئ، كنقل الأدوية العاجلة والمضادات واللقاحات وغيرها، ما يسهم في التخفيف من نسب الأشغال في المنشآت الصحية ويعزز جودة مخرجاتها.

كما تنتج الشركة دراجة كهربائية أخرى، وهي«Rena Lite»، والتي تم تصميمها لتلبية متطلبات تتوافق مع احتياجات مختلف عملاء الشركة.

وعلى هامش حفل الإعلان، وقعت شركة «برق» اتفاقيتين تفاهم مع كل من شركة «أمريكانا» وشركة «Motherson» المتخصصة في تصنيع معدات السيارات على مستوى العالم.

وبموجب الاتفاقية الأولي، ستتولى شركة «برق» مهام توفير عدد من مركباتها، لنقل وتقديم خدمات لوجستية لشركة «أمريكانا»، بينما ستشرع الشركة بناء على الاتفاقية الثانية مع شركة «Motherson» على توصيل منتجات الشركة إلى عملائها.

وبهذا الخصوص أشاد ممثل شركة «Motherson» بالدور المهم والكبير الذي تضطلع به شركة «برق» في المجالات المرتبطة بالنقل المستدام وتنويع خيارات النقل الصديقة للبيئة، قائلاً: «تفخر Motherson بأن تكون شريكاً صناعياً مع "برق" لدعم رؤيتهم في إنتاج وتوزيع الجيل التالي من حلول التسليم الذكية والمستدامة.

وتعتبر شركة "برق" المزود الوحيد، لخدمة توصيل الطائرات، بدون طيار للمهام التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمكنت الشركة في ديسمبر من عام 2021، من تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من خلال تنفيذ أطول رحلة لطائرة بدون طيار لخدمة التوصيل على مسافة 13.584 كم، وأطول رحلة عودة بدون توقف، لطائرة بدون طيار مسافة 18.065 كم.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس شركة»برق" من قبل رواد الأعمال الطموحين أحمد سهيل فارس المزروعي وعبد الله أبو الشيخ ومازن الجبير، حيث تستهدف الشركة ترسيخ مفاهيم استخدام التكنولوجيا المتطورة الصديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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