«ريبورتاج العقارية» تنظم غداً يوماً خاصاً للمبيعات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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تنظم «ريبورتاج العقارية» يوماً خاصاً للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، غداً الأحد. ويتضمن الحدث عرضاً خاصاً يشمل خصماً بقيمة 10%، مع سداد 10% فقط دفعة مقدمة، و1% شهرياً بمشاريع الشركة في شاطئ الراحة «الراحة لوفتس 1» و«الراحة لوفتس 2»، بالإضافة إلى مشروع «ديفا» في جزيرة ياس بأبوظبي.

كما يتضمن الحدث عرضاً على المحال التجارية بمشروعي «المارية فيستا 1» و«المارية فيستا 2»، ويشمل خصماً بنسبة 20%، مع سداد 20% دفعة مقدمة، و1% شهرياً.

وتوفر 5 مشاريع لـ«ريبورتاج» في شاطئ الراحة وجزيرة ياس، وجزيرة المارية نحو 2400 وحدة سكنية، حيث يوفر مشروع «الراحة لوفتس 1» 164 وحدة سكنية، فيما يضيف «الراحة لوفتس 2» 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة، فيما يوفر مشروع «ديفا» في جزيرة ياس 736 وحدة سكنية، ويضم مشروع «المارية فيستا 1» 786 وحدة سكنية بجزيرة المارية، فيما يوفر «المارية فيستا 2» 588 وحدة سكنية.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية، ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في «ريبورتاج العقارية» ارتفاع الطلب على مشاريع الشركة في أبوظبي، في ظل ما يشهده السوق العقاري بالإمارة من نشاط ملحوظ، خلال الفترة الحالية، مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز النشاط الاقتصادي بأبوظبي.

وأضاف: إن سوق التجزئة بأبوظبي يمر بمرحلة انتعاش وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء المساحات التجارية، لا سيما بالمناطق المتميزة مثل «جزيرة المارية»، مركز المال والأعمال بأبوظبي.

وأشار سليمان إلى اهتمام «ريبورتاج» بتنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالمبيعات، مع إطلاق العديد من العروض الخاصة والتخفيضات سواء على الوحدات السكنية أو المحال التجارية، ما يلبي متطلبات كافة العملاء، وهو ما ينعكس على الارتفاع المستمر في مبيعات الشركة.

وحققت ريبورتاج العقارية مبيعات قياسية تقارب 1.6 مليار درهم، خلال عام 2021، مقابل مبيعات بقيمة 812 مليون درهم، حققتها الشركة خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 100%.

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