أسعار الذهب في مصر اليوم

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارًا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1950 دولارًا للأوقية، رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وشهدت حركة السوق المحلية حالة من التذبذب، بسبب الارتفاع الكبير في تعاملات اليوم، مما أصابه بالركود.

قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لصحيفة الأهرام:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 660 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 848 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 990 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1131 جنيهًا.

اسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4950 جنيهًا.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9900 جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19800 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7970 جنيهًا.

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