حملة إعلانية لـ«نت- أ- بورتر» بالواقع المعزّز والذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أطلق موقع نت-أ- بورتر Net-A-Porter حملته الإعلانية لموسم ربيع وصيف 2022 بعنوان «Go for Bold» - وهي احتفال بصري بالحركة والألوان بدرجات لونيّة ساحرة وتصاميم وإكسسوارات النابضة بالحياة. ويضفي الموقع المزيد من الابتكار على تجربة التسوق الفاخرة، حيث تشهد هذه الحملة اعتماده تقنيتيّ الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، مما يوفر وسيلة جديدة وتفاعلية للعملاء.

وبالشراكة مع خبيرة التكنولوجيا «أومي أخيه»، يُقدّم الموقع لجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي فلتر حصري بالواقع المعزّز AR الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخراج الألوان عبر تطبيق إنستغرام من حملته الخاصة بموسم الربيع والصيف. يمكن للمستخدمين وضع الفلتر ومشاركته لإضافة غشاوة ديناميكية بألوان قوس القزح إلى محيطهم واختيار لوحة الألوان المفضلة لديهم.

ويجمع الموقع من خلال حملته ما بين الأزياء الواقعية والافتراضية باستخدام تقنيتيّ الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي. فاعتباراً من 28 مارس، سيتمكّن عملاء الموقع من التسوّق واستكشاف الإصدارات الواقعية من حقيبة Cagole البارزة لدى دار Balenciaga في المقام الأول، إلى جانب الإصدار الرقمي الثلاثي الأبعاد المطابق لها. (دبي ـ البيان)

أطلق مطعم «نويبيه»، برانش «صاندايز» في منتجع بارك حياة دبي المطلّ على البحر. ويعد مطعم «نويبيه» ملاذاً من السكون بفضل أجوائه الباعثة على الهدوء من وحي منطقة كايب كود الساحلية الشهيرة في أمريكا.

ويوم الأحد هو نهار الراحة والاستجمام، وهذا ما يوفّره برانش «صاندايز» الجديد الذي يستضيفه المطعم كل أحد من الساعة 1:00 ظهراً حتّى 4:00 بعد الظهر. وتنتظر الضيوف ساعات رائعة في ظل الأجواء الموسيقية الرائعة وأشهى الأطايب من المحار والسيفيتشيه والكركند والساشيمي والسوشي، إلى جانب محطات الطهي الحي وفطائر البرغر. ولا يكتمل البرانش من دون تشكيلة واسعة من الحلويات والمشروبات، وأجمل المناظر البانورامية المطلية على المارينا وأفق مدينة دبي.

يُشكّل منتجع بارك حياة دبي ملاذاً فاخراً بمحاذاة نادي خور دبي للغولف واليخوت. ويقع الفندق على ضفاف خور دبي. ويعد واحة من السكون والهدوء حيث يصحب الضيوف لعالم بعيد عن صخب المدينة وضوضائها، مع أنّه يقع على مقربة من وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي وديرة ومطار دبي.

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