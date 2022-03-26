مطعم «نويبيه» يطرح برانش «صاندايز»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مطعم «نويبيه»، برانش «صاندايز» في منتجع بارك حياة دبي المطلّ على البحر. ويعد مطعم «نويبيه» ملاذاً من السكون بفضل أجوائه الباعثة على الهدوء من وحي منطقة كايب كود الساحلية الشهيرة في أمريكا.

ويوم الأحد هو نهار الراحة والاستجمام، وهذا ما يوفّره برانش «صاندايز» الجديد الذي يستضيفه المطعم كل أحد من الساعة 1:00 ظهراً حتّى 4:00 بعد الظهر. وتنتظر الضيوف ساعات رائعة في ظل الأجواء الموسيقية الرائعة وأشهى الأطايب من المحار والسيفيتشيه والكركند والساشيمي والسوشي، إلى جانب محطات الطهي الحي وفطائر البرغر. ولا يكتمل البرانش من دون تشكيلة واسعة من الحلويات والمشروبات، وأجمل المناظر البانورامية المطلية على المارينا وأفق مدينة دبي.

يُشكّل منتجع بارك حياة دبي ملاذاً فاخراً بمحاذاة نادي خور دبي للغولف واليخوت. ويقع الفندق على ضفاف خور دبي حيث يؤمّن واحة من السكون والهدوء، ويصطحب الضيوف إلى عالم بعيد عن صخب المدينة وضوضائها، مع أنّه يقع على مرمى حجر من وسط مدينة دبي، ومركز دبي المالي العالمي وديرة ومطار دبي الدولي. ويضم المنتجع عدّة مطاعم حائزة جوائز، إلى جانب سبا أمارا الرائع وسبا «روسانو فيريتي» الشهير للشعر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز