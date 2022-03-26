«تم» تطلق النسخة الثانية من تحدي «صائد الثغرات الرقمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» إطلاق النسخة الثانية من تحدي «صائد الثغرات الرقمية»، والذي يهدف لإتاحة الفرصة أمام مستخدمي تطبيق «تم» للإبلاغ الفوري عن الثغرات الرقمية التي قد تعترضهم خلال استخدامهم للتطبيق في إتمام معاملاتهم الحكومية.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من التحدي تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي. كما يندرج هذا التحدي في إطار استكمال منظومة «تم» لجهودها الرامية إلى إشراك أفراد المجتمع في عمليات التطوير المستمرة لتطبيق «تم» من خلال إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم التطويرية، بالإضافة إلى مساعيها إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمتعاملين عند استخدامهم التطبيق بعد نجاح النسخة الأولى من هذا التحدي، والذي أقيم في منتصف العام الماضي.

وقال الدكتور محمد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: تحدي «صائد الثغرات الرقمية» يعكس روح المبادرة والانفتاح والنهج الاستباقي الذي تتبناه منظومة «تم» في طريقة تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة، ويلبي تطلعات مواطني وسكان إمارة أبوظبي.

لافتاً إلى أهمية إجراء هذا التحدي باستمرار لدوره في الكشف عن أي ثغرات رقمية وتحسين نوعية أو جودة المنصات والتطبيقات الرقمية، وأخذ مقترحات وملاحظات الجمهور بعين الاعتبار لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم. ويتوجب على المشاركين في التحدي إدخال البريد الإلكتروني الخاص بهم في أول مرة يقومون فيها بالإبلاغ عن ثغرة، حيث سيتلقون رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني المسجّل في كل مرة يقومون خلالها بالإبلاغ عن الثغرات الرقمية. ويمكن المشاركة في التحدي من خلال النسخة الأحدث من تطبيق «تم» الذكي، والذي يمكن تحميله مجاناً على متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي ستور».

وقالت عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: قوة أي نظام رقمي تكمن ببساطة في عدد الأشخاص الذين نظروا ودققوا فيه خلال فترة زمنية معينة، وهو ما يدفعنا لتنظيم النسخة الثانية من التحدي، ودعوة أفراد المجتمع للمشاركة في التحدي لرصد أي ثغرات محتملة، لافتة إلى أن منظومة «تم» تتيح لمستخدميها حالياً أكثر من 700 خدمة رقمية عبر تطبيق «تم» الذكي.

خاصية الاهتزاز

لتسهيل عملية تقييم المستخدم للتطبيق، تم استحداث «خاصية الاهتزاز»، والتي تتيح للمستخدم الإبلاغ الفوري عن وجود ثغرات رقمية قد يواجهها عند استخدامه التطبيق، حيث سيقوم الهاتف المحمول من خلال هذه الميزة بالتقاط صورة الشاشة تلقائياً مع إمكانية إرسالها على الفور إلى منظومة «تم».

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