شراكة أولى من نوعها بين «أوميغا» و«سواتش»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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تم إطلاق شراكة أولى من نوعها في التصميم بين أوميغا وسواتش، لصنع منتجات مبتكرة تجمع بين مزايا المجموعتين. واستوحت العلامتان التجاريتان تصميماتهما من الفضاء، لإنتاج مجموعة من 11 ساعة سواتش، كل منها يحمل اسم جرم سماوي، ما بين النجم العملاق في قلب النظام الشمسي والكوكب القزم الذي يحوم في أطرافه.

وجميع ساعات سواتش مصنوعة من مادة البيوسيراميك، وهي مزيج فريد ثلثاه من السيراميك والثلث الآخر من مادة مشتقة من زيت الخروع. ورغم أن الألوان، التي تشمل الوردي والأزرق الفاتح، تتضمن علامات قوية على أن هذه الساعات ليست ساعات «سبيدماستر» عادية، فإن محبي ساعة «مونواتش» المخلصين لا بد أن يجتهدوا لتحديد الفارق في المظهر العام للساعة. وجميع ميزات تصميم مون سواتش الرئيسي موجودة في هذه الساعات. وهي تشمل الحاوية غير المتماثلة، ومقياس السرعة الشهير الذي يُظهر نقطة فوق رقم التسعين، وأقراص سبيدماستر الصغيرة المميزة، التي تعمل جميعاً في انسجام تام.

ومن المقرر أن تتوفّر الساعات في بعض متاجر سواتش المختارة اعتباراً من اليوم.

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