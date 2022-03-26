تنسيق جهود مسيرة التحول بأمان للجيل الخامس في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت مجموعة عمل أمن الجيل الخامس للجمعية العامة لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي، المنصة الدولية الرائدة في مجالها ورشة عمل على هامش فعاليات «جيسيك» الحدث الأهم في عالم الأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ناقشت خلالها تنفيذ أطر عمل المجموعة المتفق عليها مع الدول الأعضاء لضمان منظومة متكاملة وشاملة للأمن السيبراني.

وخصصت الورشة لإعلان تدشين خطة العمل المتفق عليها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والاتفاق على مختلف مراحل وآليات التنفيذ. وجاءت متممة للورشة الأولى لجدول أعمال المجموعة، والتي نظمت في كوالا لمبور في شهر فبراير الماضي. وستستمر على مدار الأشهر القادمة سلسلة ورش العمل الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي بدأت من دبي لتنتقل بعدها للقاهرة ومدن أخرى. وسلط محمد شامير بن هاشم، نائب أول لرئيس قسم العلاقات الدولية والحكومية في الأمن السيبراني ماليزيا والرئيس المشارك لمجموعة العمل، الضوء على أطر العمل المتفق عليها والتطورات الحاصلة على مستوى التنفيذ، والتي تمثل الجهود المنسقة لتسخير التكنولوجيا لمسيرة التحول الرقمي ضمن الشبكات وضمان أمانها، وذلك بحضور الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.

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