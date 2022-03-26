خروج الشركات التابعة لـ «إن إم سي» من الإدارة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن الحراس القضائيون المشتركون من ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات الاستشارية عن خروج الشركات التابعة لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية المحدودة من الإدارة. وبعد نجاح إعادة الهيكلة سيتم تشكيل مجموعة جديدة باسم «إن إم سي» مكونة من 34 من أصل 36 شركة في المجموعة تخضع لاتفاق الصلح مع الدائنين بعد خروجها من إدارة سوق أبوظبي العالمي. وتتطلب إعادة الهيكلة مواصلة سير جميع العمليات والأنشطة التجارية للهيئات المعنية بشكل طبيعي ودون تعطيل أعمال مجموعة «إن إم سي» القائمة.

كما يشمل الانتقال بقاء «إن إم سي» للرعاية الصحية المحدودة و«إن إم سي القابضة المحدودة» في الإدارة لمواصلة التحقيق في الادعاءات القضائية ومتابعتها، مع توزيع جميع العائدات المتأتية عن ذلك على الدائنين المعنيين بما يتوافق مع شروط اتفاق الصلح مع الدائنين.

واستفادت المجموعة من دعم مجموعةٍ قوية من الدائنين، ويتجلى ذلك في التمويل المالي الإضافي بقيمة 325 مليون دولار والدعم الكبير الذي تلقاه اتفاق الصلح مع الدائنين باعتباره خياراً مناسباً لإعادة الهيكلة.

من جانبه، أعلن بنك أبوظبي التجاري تلقّيه 37.5% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار (وهو ما يعادل القيمة المتوقعة للشركة) صادرة عن «إن إم سي القابضة الجديدة» بعد أن أكملت إعادة هيكلة ديونها وخروجها من الوصاية القضائية.

وعين البنك 3 من أصل 7 أعضاء في مجلس إدارة الشركة الجديدة، حيث تم تعيين كيفن تايلور، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار في البنك، رئيساً لمجلس إدارة إن إم سي الجديدة، وجان مارك لو جون وباسم عيتاني كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

ورحب سوق أبوظبي العالمي، بالشركة القابضة المؤسسة حديثاً «إن إم سي المحدودة» ومجلس إدارتها، في أعقاب إعلانها أن عملياتها الأساسية ضمن مجموعتها التي تتكون من 34 شركة، ستواصل عملها ضمن سلطة سوق أبوظبي العالمي.

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